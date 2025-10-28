أكد ويليام تروست-إيكونج، قائد منتخب نيجيريا، أن فريقه يتوجه للمغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية هذا العام، بالكثير من الإيمان والثقة بالنفس، مدفوعا بالألم الذي تعرضت له في النسخة الماضية للمسابقة.

وأوضح مدافع الخلود السعودي أن أجواء المنتخب النيجيري "مليئة بالحماس" لخوض تجربة جديدة في البطولة القارية، وقد ازدادت خبرة المنتخب بفضل الدروس المستفادة من خسارة نهائي النسخة السابقة في كوت ديفوار.

ويلعب المنتخب النيجيري، الذي توج بأمم أفريقيا أعوام 1980 و1994 و2013 في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات للنسخة المقبلة للبطولة، التي تقام في المغرب بين ديسمبر ويناير المقبلين، برفقة منتخبات تونس وأوغندا وتنزانيا.

وأعرب إيكونج عن رفضه وصف نيجيريا بالمرشح الأبرز للتتويج باللقب، مشيرا إلى أن منتخبي المغرب (المضيف)، وكوت ديفوار (حامل اللقب)، من بين أبرز المنافسين.

كما تحدث تروست-إيكونج، المتوج بجائزة أفضل لاعب في النسخة الماضية، في مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عما يتطلبه الفوز باللقب القاري من "قلب، روح جماعية واستمرارية تدار بهدوء".

وقال تروست-إيكونج في هذا الصدد: "نحن متحمسون للغاية، كانت هذه السنة صعبة بسبب تصفيات كأس العالم 2026، لكن من الرائع أن ننهيها بشكل إيجابي، خصوصا مع خوض مباريات فاصلة في المغرب قبل أمم أفريقيا".

وأضاف: "لقد تركت النسخة الماضية أثرا كبيرا في نفوسنا، وأشعر أن هذه المجموعة متشوقة لاغتنام فرصة جديدة ومحاولة الفوز باللقب".

وأوضح: "هدفنا الوحيد هو الفوز بكأس الأمم الأفريقية، تعلمنا الكثير من نهائي النسخة الماضية، إذا عدنا إلى الوراء، نجد أن كوت ديفوار، كانت الأفضل في ذلك اليوم (النهائي)".

واستدرك: "لكننا اكتسبنا تجربة كبيرة، خاصة أن بعض لاعبينا خاضوا أول نهائي كبير في تاريخهم مع المنتخب، نتطلع لاستثمار الخبرة المكتسبة، وبلوغ الأدوار المتقدمة ونحن نعرف جيدا كيف نذهب لأبعد نقطة ممكنة".

وعن المرشحين للفوز باللقب القاري أوضح قائد منتخب نيجيريا: "لدينا تشكيلة مذهلة، عدد كبير من اللاعبين الرائعين، لكن بموضوعية، منتخب المغرب، يلعب على أرضه وهو في حالة ممتازة، وكوت ديفوار، حامل اللقب، وهناك أيضا، السنغال".

وواصل: "لا يوجد مرشح واضح في البطولة، في النسخة الماضية، لم يكن الكثيرون يتوقعون أن نصل للنهائي، لا يمكن الفوز بالبطولة بالتوقعات فقط، ولن نسمح لأنفسنا بالغرور".

وأردف: "البطولة صعبة، وقد تظهر منتخبات قوية من أماكن غير متوقعة. نحن نثق بأنفسنا، لكن لا أقول إننا الأوفر حظا".

وبسؤاله عما يتطلبه الفوز بالبطولة، رد تروست-إيكونج قائلا: "يتطلب قلبا وروحا جماعية واستمرارية، أظهر منتخب كوت ديفوار، روحا كفاحية حقيقية، وكل كبوة كانت تزيده إصرارا".

وتطرق تروست-إيكونج للحديث عن المجموعة التي يقع بها منتخب نيجيريا في البطولة، حيث قال: "إنها مجموعة صعبة، منتخب تونس، أقصانا من دور الـ16 بنسخة 2021، وتألق في تصفيات كأس العالم من دون أن تهتز شباكه كثيرا، إنه منتخب واثق من ذاته".

وتابع: "تنزانيا وأوغندا أيضا منتخبان صعبان، وقد واجهناهما عدة مرات في التصفيات، لا توجد مباراة سهلة في كأس أمم أفريقيا، نريد صدارة المجموعة لتسهيل المهمة في الأدوار المقبلة، لكن لا أحد في معسكرنا يعتقد أن هذه المجموعة سهلة".

وفي ختام حديثه، وجه تروست-إيكونج رسالة لجماهير المنتخب النيجيري، حيث قال: "شكرا لكل من بقي معنا ودعمنا في الفترات الصعبة، كنا نؤمن دائما بأنفسنا، حالفنا الحظ في المباراة الأخيرة بتصفيات المونديال أمام بنين مع أداء جماعي استثنائي، أرجو من الجماهير أن تواصل دعمها في المباريات الفاصلة الشهر المقبل".

يذكر أن منتخب نيجيريا سيلتقي في الشهر المقبل مع نظيره الجابوني بالدور قبل النهائي لملحق التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن يصعد الفائز منهما للمباراة النهائية لملاقاة الفائز من لقاء الكاميرون والكونغو الديمقراطية، لتحديد ممثل القارة السمراء في الملحق العالمي.

