أكد توم سينتفيت مدرب منتخب مالي على استعداد فريقه للمنافسة في بطولة أمم أفريقيا 2025، كاشفًا عن أن مصر بين المرشحين للفوز باللقب.

وتستضيف المغرب منافسات أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

وتتنافس مالي - التي تضم لاعب وسط الأهلي أليو ديانج- في المجموعة الأولى من البطولة إلى جانب المغرب وزامبيا وجزر القمر.

للتعرف على مجموعات بطولة أمم أفريقيا اضغط هنا

وقال سينتفيت في تصريحات عبر الموقع الرسمي للكاف: "مالي تمتلك الكفاءة اللازمة لتكون من بين نخبة الدول الأفريقية، ما نحتاجه الآن هو نتائج ملموسة لتأكيد ذلك".

وأضاف: "لا نخشى أحدًا، مع احترامنا للجميع، طموحنا هو البقاء في هذه البطولة حتى النهاية".

وأكمل: "أبرز المرشحين للفوز باللقب هم المغرب والجزائر والسنغال ونيجيريا، وهي دول تتمتع بخبرة كبيرة وثبات في الأداء، لكن هناك دولا أخرى قادرة أيضا على الفوز باللقب مثل مصر، الكاميرون، كوت ديفوار، تونس، وحتى جنوب أفريقيا".

وتابع: "هدفنا الأدنى هو التأهل إلى نصف النهائي، بالطبع، هناك العديد من الفرق القوية، لكن بإمكاننا السعي لتصدر مجموعتنا حتى مع وجود المغرب، هذا سيمنحنا طريقًا أفضل في الأدوار الإقصائية".

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر.. العاشرة مساءً

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر.. الخامسة مساءً

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر.. السادسة مساءً