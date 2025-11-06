المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة

ديلي ميل: اجتماع بين محمد صلاح وحسام حسن لتجنب أزمة بين ليفربول والاتحاد المصري

محمد همام

كتب - محمد همام

02:40 م 06/11/2025
محمد صلاح نجم منتخب مصر

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ومنتخب مصر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، عن وجود محادثات مرتقبة بين محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول، وحسام حسن، مدرب المنتخب، خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، سيتم خلال الاجتماع مناقشة موعد انضمام صلاح للمنتخب المصري، في ظل رغبة الإدارة الفنية بقيادة حسام حسن بتواجد اللاعب اعتبارًا من 8 ديسمبر المقبل، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.

وذكرت الصحيفة، أن هذا الاجتماع يأتي من أجل تجنب حدوث أزمة بين نادي ليفربول والاتحاد المصري لكرة القدم حول موعد انضمام قائد منتخب "الفراعنة".

ويرغب حسام حسن في الاستعانة بمحترفيه، على رأسهم الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، في معسكر ديسمبر من أجل تجهيز المنتخب بشكل مناسب للحدث الأفريقي، المقرر إقامته في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

ومن المتوقع أن يجري محمد صلاح محادثات مع حسام حسن خلال فترة معسكر المنتخب المصري، الذي سيخوض بطولة ودية في الإمارات في التوقف الدولي المقبل، بمشاركة منتخبات أوزباكستان وكاب فيردي وإيران.

وأشارت صحيفة ديلي ميل إلى أنه قبل عامين، قام نادي ليفربول بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لإعفاء محمد صلاح من المشاركة الدولية بسبب الإصابة، الأمر الذي أثار غضب الإدارة الفنية للمنتخب المصري.

وكان صلاح قد غاب عن استكمال باقي مباريات المنتخب المصري في البطولة الماضية، وعاد إلى ليفربول بسبب الإصابة، حيث شهدت النسخة الأخيرة خروج مصر من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وتابعت الصحيفة أن فريق ليفربول قد يفتقد خدمات صلاح بما يقرب من ثماني مباريات إذا وصل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية، حيث تشمل المباريات المهمة للريدز مواجهات مثل توتنهام هوتسبير على ملعب "السبيرز"، وآرسنال على ملعب "الإمارات".

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت، شارك صلاح في 15 مباراة خلال هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، إلى جانب تقديم 3 تمريرات حاسمة.

الدوري الإنجليزي منتخب مصر ليفربول محمد صلاح

