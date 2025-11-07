مدرب المغرب: أشرف حكيمي سيكون معنا في أمم أفريقيا

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على تواجد أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، في بطولة أمم أفريقيا 2025، على الرغم من إصابته القوية.

وأصيب أشرف حكيمي، بالتواء شديد في كاحل القدم، خلال مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، سيغيب على إثرها من 6 إلى 7 أسابيع.

وقال الركراكي في تصريحات صحفية: "سأكون واضحًا في اتصالاتي، سنبذل قصارى جهدنا لضمان لياقة أشرف حكيمي الكاملة ضد جزر القمر، وحتى لو لم يستطع، فسيكون حاضرًا. بالطبع سيكون حاضرًا؛ فهو أفضل لاعبينا وقائدنا".

وأضاف: "إذا كان هناك لاعب واحد يمكنه العودة بسرعة، فهو أشرف حكيمي، لدينا أحد أفضل الأطقم الطبية في العالم، مثل باريس سان جيرمان، ذهب طبيبنا إلى باريس أمس، سيكون أشرف معنا في كأس الأمم الأفريقية، سواء على أرض الملعب أو في غرف الملابس، سيلعب فقط إذا كان لائقًا بنسبة 100٪، يبقى أن نرى ما سيفكر فيه باريس سان جيرمان".

وتابع: "لدينا علاقة جيدة مع باريس سان جيرمان، توصلنا إلى اتفاق بشأن الألعاب الأولمبية، ومنحناه فترة راحة، إنه مرتبط بعقد مع ناديه، وهم يُحسنون إدارته، مع ذلك، سيظل لباريس سان جيرمان رأي في خوضه المباراة لا شك أن هناك مناقشات ستُجرى مع الاتحاد الملكي المغربي، ومع حكيمي، الذي سيبذل قصارى جهده ليكون حاضرًا، سواءً في الملعب أو على مقاعد البدلاء، وإذا لم يكن متاحًا، فالمغرب لديه بديل له بالفعل".

واختتم الركراكي حديثه قائلاً: "صحيح أننا نشعر بالحزن لغياب أشرف، مع العلم أننا لعبنا أربع مباريات بدون حكيمي، لكن مركزه مهم للمنتخب، لذلك، سيحل نصير مزراوي محل أشرف في الجناح الأيمن، وأنا أثق في نصير لأنه يلعب نفس دور حكيمي".

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا يوم 21 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى يوم 18 يناير، حيث ستقام في المغرب.