طلب مفاجئ من يونايتد.. متى ينضم مبيومو للكاميرون قبل أمم أفريقيا؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:48 م 07/11/2025
احتفال بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد

مبيومو - مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات جديدة بشأن موقف الكاميروني بريان مبيومو مهاجم مانشستر يونايتد من بطولة أمم أفريقيا 2025.

وتستضيف المغرب منافسات أمم أفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

طالع مجموعات أمم أفريقيا من هنا

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن بريان مبيومو ترك مسألة الانضمام إلى بطولة أمم أفريقيا إلى مانشستر يونايتد والاتحاد الكاميروني.

وأضافت أن المهاجم الكاميروني حريص على تمثيل بلاده في البطولة، لكنه في الوقت نفسه يسعى للتوصل إلى تسوية أو حل وسط بين ناديه ومنتخب بلاده بشأن موعد السماح له بالمغادرة.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بالمسابقات الدولية، يتعيّن على الأندية السماح للاعبين بالانضمام إلى منتخباتهم قبل أسبوعين من انطلاق البطولات الكبرى، من أجل الاستعداد والتحضير.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن مانشستر يونايتد سيتقدّم بطلب إلى الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الذي يترأسه صامويل إيتو، للسماح لمبويمو بالبقاء في إنجلترا من أجل المشاركة في المباراتين المهمتين أمام بورنموث في 13 ديسمبر وأستون فيلا في 21 ديسمبر، وهو اليوم الذي تنطلق فيه بطولة أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد فريق وولفرهامبتون في 8 ديسمبر، وهو نفس اليوم الذي يُتوقع أن يبدأ فيه المنتخب الكاميروني استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

مبيومو، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف قادمًا من برينتفورد مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، تأقلم جيدًا في ملعب أولد ترافورد.

وسجل مبيومو أربعة أهداف في أول عشر مباريات له مع مانشستر يونايتد، مسهمًا في تحقيق أفضل فترة أداء للفريق تحت قيادة روبن أموريم منذ توليه المسؤولية قبل أكثر من عام بقليل.

مانشستر يونايتد الكاميرون أمم أفريقيا 2025 المغرب 2025 بريان مبيومو

