كشف روبرتو دي زيربي المدير الفني لنادي الفرنسي، عن إمكانية غياب المغربي نايف أكرد عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتعرض أكرد للإصابة خلال مباراة مارسيليا أمام ستاد بريست بالأمس في الجولة 12 من الفرنسي.

وقال دي زيربي في تصريحات صحفية: "نايف أكرد لا يزال يعاني من آلام في العانة، وقد شعر بتفاقمها، سيخضع لفحوصات، لكن من الضروري أن يرتاح قليلًا".

وأضاف: "قد يغيب عن كأس الأمم الأفريقية، وهناك أيضًا كأس السوبر الفرنسي في الكويت، مع أنني لا أفهم سبب ذهابنا إلى هناك للعب ".

وأتم: "شهر يناير سيكون حاسمًا لموقفنا في دوري أبطال أوروبا، آمل ألا تكون إصابته خطيرة وأن يتعافى سريعًا".

وتشير التقارير الصحفية، إلى غياب نايف أكرد لمدة أسابيع عن الملاعب؛ بسبب الإصابة.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية، في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل في المغرب.

ويواجه منتخب المغرب بعض الإصابات المؤثرة بين لاعبيه قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، قد تعرض للإصابة في كاحل القدم، ويحتاج من 6 إلى 7 أسابيع.