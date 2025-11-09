إبراهيم حسن: منتخب مصر سيستبعد أي لاعب يخرج عن النص

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أنه سيتم استبعاد أي لاعب يخرج عن النص، وذلك بعد أزمة ناصر ماهر الأخيرة.

وكان ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، قد أعرب عن غضبه من عدم تواجده في قائمة منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات صحفية: "الاستبعاد سيكون مصير أي لاعب يخرج عن النص أو عدم الالتزام والاعتراض بأي طريقة، أو التمارض او إطلاق تصريحات غير لائقة أوعدم احترام قميص المنتخب"

وأضاف: "الجهاز الفني لمنتخب مصر لن يتهاون في الحفاظ على حقوق المنتخب".

وتابع إبراهيم حسن: "الإلتزام واحترام الجميع قبل الفنيات، أحد المعايير الرئيسية في اختياراتنا للاعبين الذين يمثلون قميص منتخب مصر في مرحلة مهمة وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب".

وأوضح: "جهاز منتخب مصر يتعامل مع جميع اللاعبين كأخوة صغار ونقف على مسافة واحدة من الجميع سواء لاعبين أو أندية لهدف واحد وهو نجاح المنتخب وإعلاء اسم مصر و عودته للريادة مرة أخرى، وهذا يتطلب من الجميع الالتزام والتفاني والعمل وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق أهداف الفريق".

وأتم مدير منتخب مصر: "اختيارات اللاعبين لأي معسكر وجهة نظر فنية بحتة للجهاز بقيادة حسام حسن وكل معسكر له حساباته في اختيارات اللاعبين، تبعا للمباراة و الأهداف التي يضعها الجهاز الفني".