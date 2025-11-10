المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
Advertisement
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 3
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

"لست انتهازيًا".. ماكسيم لوبيز يعرض نفسه على منتخب الجزائر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:30 م 10/11/2025
ماكسيم لوبيز

ماكسيم لوبيز بقميص فرنسا

عبر ماكسيم لوبيز، لاعب نادي باريس الفرنسي، عن انفتاحه لتمثيل منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، والمشاركة معه خلال منافسات كأس أمم أفريقيا، ومنافسات كأس العالم 2026.

وأكد ماكسيم لوبيز البالغ من العمر 27 عامًا، خلال حديثه أنه سيلبي الدعوة لتمثيل منتخب الجزائر، حال وصلته بسبب أصول والدته.

ماكسيم لوبيز يعرض نفسه على الجزائر

وقال ماكسيم لوبيز، لاعب باريس الفرنسي، في تصريحات أدلى بها عبر "كانال+": "من المؤكد أنه إذا تم استدعائي إلى منتخب الجزائر، فسألبي الدعوة، والدتي جزائرية."

وأضاف: "الناس سيقولون نعم، إنه انتهازي، لأن هناك كأس إفريقيا وكأس العالم هذا العام، لكنني أعتقد أنه حتى في موسم لا توجد فيه لا كأس إفريقيا ولا كأس العالم، لو تمت دعوتي، لكنت ذهبت".

وأكمل: "أنا منافس، وأرغب في اللعب للمنتخب الوطني، لطالما تحدثت عن منتخب فرنسا، فقط لأن منتخب الجزائر لم يتواصل معي من قبل".

وأتم حديثه: "لكن مؤخرًا، اتصلوا بي لمعرفة موقفي، سنرى ما الذي سيحدث في المستقبل".

وشارك ماكسيم لوبيز، مع باريس خلال 12 مباراة في الدوري الفرنسي، بواقع 1080 دقيقة، وتمكن من تقديم 3 تمريرات حاسمة.

 

مباراة الجزائر القادمة
منتخب الجزائر أمم أفريقيا ماكسيم لوبيز

