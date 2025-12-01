المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بسبب أمم أفريقيا.. مرموش وآيت نوري يغيبان 7 مباريات عن مانشستر سيتي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:15 م 11/11/2025
مرموش وآيت نوري

عمر مرموش وآيت نوري في مانشستر سيتي

سيكون فريق مانشستر سيتي من بين أقل الفرق الكبرى تضررًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث سيغيب عنه الثنائي عمر مرموش، نجم منتخب مصر، وريان آيت نوري، لاعب منتخب الجزائر.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير 2026.

مرموش وآيت نوري يغيبان 7 مباريات عن مانشستر سيتي

وتستمر معاناة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل عام، فجرت العادة أن تستمر المسابقة الإنجليزية وتفقد الأندية لاعبيها "الأفارقة" بسبب المشاركة في "الكان".

ومن المؤكد أن جميع اللاعبين سينضمون إلى منتخباتهم قبل بطولة أمم أفريقيا بـ15 يوم إلا لو كان هناك تنسيق بين جميع الأطراف، مثلما حدث في أكثر من مرة.

ولو اُعتبر أن مانشستر سيتي سيسمح للثنائي آيت نوري وعمر مرموش للانضمام إلى منتخب الجزائر ومصر بداية من يوم 15 ديسمبر أي قبل انطلاق البطولة بـ6 أيام فقط، فسيغيب الثنائي عن المباريات الآتية:

1- ضد برينتفورد.. يوم 17 ديسمبر.. كأس كاراباو.

2- ضد وست هام يونايتد.. يوم 20 ديسمبر.. الدوري الإنجليزي.

3- ضد نوتنجهام.. يوم 27 ديسمبر.. الدوري الإنجليزي.

4- ضد سندرلاند.. يوم 1 يناير 2026.. الدوري الإنجليزي.

5- ضد تشيلسي.. يوم 4 يناير 2026.. الدوري الإنجليزي.

6- ضد برايتون.. يوم 7 يناير 2026.. الدوري الإنجليزي.

7- ضد مانشستر يونايتد.. يوم 17 يناير.. الدوري الإنجليزي.

وبالتالي سيكون الثنائي متاحا بداية من يوم 20 يناير 2026 عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا على بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن هذه المباريات التي سيغيبها الثنائي في حال تأهل الجزائر ومصر إلى المباراة النهائية، وفي حال خروج أيا منهما في وقت مبكر سيعود كل لاعب لفريقه وتكون المباريات التي سيغيبها أقل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

أما منتخب الجزائر فيتواجد في المجموعة الخامسة التي تضم كلا من: "بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية والسودان".

ورغم أهمية آيت نوري ومرموش بالنسبة لفريق بيب جوارديولا، إلا أن الفريق السماوي يملك أكثر من لاعب بديل لهما في مركز الجناح وبالتالي سيكون مانشستر سيتي أقل الفرق الإنجليزية الكبرى تضررًا.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي كأس الأمم الأفريقية مانشستر سيتي مرموش آيت نوري

