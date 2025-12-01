المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مجموعة مصر.. مدرب جنوب أفريقيا: علينا أن نعالج أخطائنا قبل البطولات الكبيرة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:45 م 16/11/2025
هوجو بروس - مدرب جنوب أفريقيا

هوجو بروس

أكد هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أن أداء فريقه يحتاج إلى التحسين على الرغم من الفوز أمام زامبيا وديًا.

وفاز منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 3-1 أمام زامبيا بالأمس السبت في مباراة ودية ضمن التحضيرات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال بروس في تصريحات صحيفة بعد المباراة: "أعتقد أننا لم نلعب أفضل مبارياتنا اليوم".

وأضاف" "إيقاع المباراة لم يكن مرتفعا بما يكفي في بعض اللحظات، وهي ملاحظة جدية أكدت على الحاجة إلى التحسين".

وشدد: "لقد فزنا، نعم، لكن علينا أن نتعلم ألا نستقبل أهدافًا سهلة، هذا هو الجانب الذي نحتاج إلى معالجته ونحن نتطلع إلى البطولات القادمة".

ويقارع منتخب جنوب أفريقيا، منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم زيمبابوي وأنجولا.

ويلعب منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، يوم 26 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 21 ديسمبر المقبل وتستمر حتى يوم 19 يناير المقبل.

 

 

 

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
مصر كأس الأمم الأفريقية جنوب أفريقيا هوجو بروس

