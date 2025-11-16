المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كاب فيردي والمغرب بفريقين.. 3 منتخبات تتنافس على الأفضل في أفريقيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:33 م 16/11/2025
منتخب المغرب للشباب

منتخب المغرب للشباب

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن المنتخبات الثلاثة في القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل منتخب في القارة السمراء عن عام 2025.

وشهدت القائمة تواجد المغرب بفريقين، هما المنتخب الأول ومنتخب الشباب تحت 20 عامًا، بالإضافة إلى منتخب كاب فيردي.

ويواصل منتخب المغرب تواجده على الساحة القارية والعالمية بقوة، منذ حصوله على المركز الرابع في مونديال قطر 2022، ليواصل نتائجه الإيجابية.

ونجح منتخب المغرب في الصعود بسهولة لبطولة كأس العالم 2026، كما يواصل استعدادته لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية في نهاية العام الجاري.

وعلى صعيد فئة الشباب، نجح منتخب المغرب تحت 20 عامًا في الفوز بلقب كأس العالم، عقب تغلبه على الأرجنتين في المباراة النهائية بثنائية نظيفة.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي، والثاني في تاريخ أفريقيا بعد غانا، الذي يتوج بلقب كأس العالم للشباب.

وفي المقابل حقق منتخب كاب فيردي إنجازًا تاريخيًا بصعوده لكأس العالم 2026، رغم فشله في التأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ونجح منتخب كاب فيردي في الصعود للمونديال لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق المفاجأة بالتفوق على منتخب الكاميرون، الذي احتل الوصافة.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز "كاف" يوم الأربعاء المقبل، الموافق 19 نوفمبر الجاري، في مدينة الرباط بالمغرب.

منتخب المغرب كاف منتخب كاب فيردي

