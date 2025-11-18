تترقب القارة السمراء حفل جوائز الأفضل بالعاصمة المغربية الرباط والمقرر إقامته، غدًا الأربعاء، والذي سيكشف عن النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025.

ويتنافس 3 لاعبين للحصول على الجائزة المرموقة بناء على أدائهم مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال العام الحالي.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي كلا من المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالطة سراي التركي.

وفي الوقت الذي توج فيه صلاح بالجائزة عامي 2017 و2018، وفاز أوسيمين بها قبل عامين، فإن حكيمي لا يزال يبحث عن الحصول عليها لأول مرة في مسيرته الكروية، وفي حال تتويجه بها، سيصبح أول مغربي ينالها منذ مصطفى حجي عام 1998.

وانطلقت جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1970، تحت مسمى جائزة الكرة الذهبية الأفريقية، حيث كان يتم منحها كل عام من جانب مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، حتى عام 1994.

ومع تزايد الاهتمام بالجائزة والأضواء المسلطة على الفائزين بها، قرر كاف تنظيمها بدءا من عام 1992 حتى وقتنا الحالي.

ويتطلع العرب لاستعادة الجائزة الغائبة منذ عام 2018، حيث لم يحصل عليها أي لاعب عربي منذ محمد صلاح قبل 7 سنوات، وأصبح الأمل كبير في (الفرعون المصري) و(أسد الأطلس) للتتويج بالجائزة هذا العام.

ويتصدر النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه قائمة أكثر اللاعبين فوزا بجائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما حصلا عليها 4 مرات.

وكانت الجائزة قد توقفت عامي 2020 و2021 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.