المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد غياب 7 سنوات.. صلاح وحكيمي يحملان راية العرب لاستعادة الكرة الذهبية الأفريقية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:21 م 18/11/2025
جائزة

المرشحون لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

تترقب القارة السمراء حفل جوائز الأفضل بالعاصمة المغربية الرباط والمقرر إقامته، غدًا الأربعاء، والذي سيكشف عن النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025.

ويتنافس 3 لاعبين للحصول على الجائزة المرموقة بناء على أدائهم مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال العام الحالي.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي كلا من المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالطة سراي التركي.

وفي الوقت الذي توج فيه صلاح بالجائزة عامي 2017 و2018، وفاز أوسيمين بها قبل عامين، فإن حكيمي لا يزال يبحث عن الحصول عليها لأول مرة في مسيرته الكروية، وفي حال تتويجه بها، سيصبح أول مغربي ينالها منذ مصطفى حجي عام 1998.

وانطلقت جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1970، تحت مسمى جائزة الكرة الذهبية الأفريقية، حيث كان يتم منحها كل عام من جانب مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، حتى عام 1994.

ومع تزايد الاهتمام بالجائزة والأضواء المسلطة على الفائزين بها، قرر كاف تنظيمها بدءا من عام 1992 حتى وقتنا الحالي.

ويتطلع العرب لاستعادة الجائزة الغائبة منذ عام 2018، حيث لم يحصل عليها أي لاعب عربي منذ محمد صلاح قبل 7 سنوات، وأصبح الأمل كبير في (الفرعون المصري) و(أسد الأطلس) للتتويج بالجائزة هذا العام.

ويتصدر النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه قائمة أكثر اللاعبين فوزا بجائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما حصلا عليها 4 مرات.

وكانت الجائزة قد توقفت عامي 2020 و2021 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

محمد صلاح أشرف حكيمي بيراميدز جوائز الأفضل في أفريقيا جوائز كاف 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg