شيكابالا: أشعر أن حكيمي سيفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك السابق، عن حفل جوائز الأفضل في قارة أفريقيا، منتقلًا للتأكيد على حضوره في كأس أمم أفريقيا لمساندة منتخب مصر.

وتستضيف العاصمة المغربية الرباط، حفل تسليم جوائز أفضل اللاعبين في أفريقيا، والتي ستبدأ مساء اليوم الأربعاء.

تصريحات شيكابالا

استهل محمود عبد الرازق شيكابالا، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "بي إن سبورتس"، قائلًا: "سعيد بالتواجد هنا في حفل كبير مثل حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، صلاح وحكيمي حديثي عنهما لن يعطيهما حقهما، وأشعر أن حكيمي سيفوز بالجائزة".

وأضاف: "المغرب يستثمر في اللاعبين الناشئين ويظهر ذلك من خلال ما قدموه في السنوات الأخيرة، بتحقيقهم كأس العالم للشباب وقدموا ما نفتخر به".

وأكمل: "سأتواجد في المغرب بالفعل وسأساند منتخب مصر، ومُطالب من كل مصري مساندة منتخب مصر في الفترة الحالية، وخضنا مباريات ودية لم يكن الشعب المصري سعيدًا بها".

وأتم شيكابالا حديثه: "حسام حسن واللاعبون سيقدمون بطولة كبيرة في أمم أفريقيا، وإن شاء الله سنصل إلى النهائي".