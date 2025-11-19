المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

شيكابالا: أشعر أن حكيمي سيفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:09 م 19/11/2025
شيكابالا

محمود عبد الرازق شيكابالا

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك السابق، عن حفل جوائز الأفضل في قارة أفريقيا، منتقلًا للتأكيد على حضوره في كأس أمم أفريقيا لمساندة منتخب مصر.

وتستضيف العاصمة المغربية الرباط، حفل تسليم جوائز أفضل اللاعبين في أفريقيا، والتي ستبدأ مساء اليوم الأربعاء.

تصريحات شيكابالا

استهل محمود عبد الرازق شيكابالا، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "بي إن سبورتس"، قائلًا: "سعيد بالتواجد هنا في حفل كبير مثل حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، صلاح وحكيمي حديثي عنهما لن يعطيهما حقهما، وأشعر أن حكيمي سيفوز بالجائزة".

وأضاف: "المغرب يستثمر في اللاعبين الناشئين ويظهر ذلك من خلال ما قدموه في السنوات الأخيرة، بتحقيقهم كأس العالم للشباب وقدموا ما نفتخر به".

وأكمل: "سأتواجد في المغرب بالفعل وسأساند منتخب مصر، ومُطالب من كل مصري مساندة منتخب مصر في الفترة الحالية، وخضنا مباريات ودية لم يكن الشعب المصري سعيدًا بها".

وأتم شيكابالا حديثه: "حسام حسن واللاعبون سيقدمون بطولة كبيرة في أمم أفريقيا، وإن شاء الله سنصل إلى النهائي".

 

مباراة المغرب القادمة
محمد صلاح كاف محمود عبد الرازق شيكابالا أشرف حكيمي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg