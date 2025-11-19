المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"تقارن بالأفضل عالميًا".. رئيس الكاف يشيد بمستوى الكرة الأفريقية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:19 م 19/11/2025
باتريس موتسيبي

الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، أن كرة القدم الأفريقية أصبحت اليوم على مستوى المنافسة مع الأفضل في العالم، وذلك خلال حفل جوائز الكاف للأفضل في القارة السمراء لعام 2025 الذي يقام مساء اليوم الأربعاء في العاصمة المغربية الرباط.

منافسات قوية وأرقام قياسية لأمم إفريقيا

وأشار موتسيبي إلى الإنجازات الأخيرة للمنتخبات الأفريقية، مضيفًا أن المغرب فاز بكأس العالم تحت 20 عامًا، كما أكد أن بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة ستكون حدثًا ناجحًا وسيشهد منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة.

ولفت إلى الأرقام القياسية التي حققتها البطولة، حيث قال إن 180 دولة حول العالم ستتابع كأس الأمم الإفريقية و2 مليار شخص، مؤكدًا أن مستوى كرة القدم الأفريقية أصبح مقترنًا بمستوى كرة القدم العالمية.

إقبال جماهيري كبير على المباريات

وأضاف رئيس الكاف أن الإقبال الجماهيري على المباريات كان مذهلًا، مشيرًا إلى أنه تم بيع معظم تذاكر مباريات المغرب في كأس الأمم الإفريقية، معربًا عن أمله في أن تستمر البطولات المقبلة بنفس النجاح الكبير.

وقال موتسيبي: "جميعنا فخورون للغاية بهذه الإنجازات، ونتمنى أن نواصل هذا المسار في المستقبل".

كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي كأس الأمم الإفريقية جوائز الأفضل في أفريقيا 2025

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

