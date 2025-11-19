أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، أن كرة القدم الأفريقية أصبحت اليوم على مستوى المنافسة مع الأفضل في العالم، وذلك خلال حفل جوائز الكاف للأفضل في القارة السمراء لعام 2025 الذي يقام مساء اليوم الأربعاء في العاصمة المغربية الرباط.

منافسات قوية وأرقام قياسية لأمم إفريقيا

وأشار موتسيبي إلى الإنجازات الأخيرة للمنتخبات الأفريقية، مضيفًا أن المغرب فاز بكأس العالم تحت 20 عامًا، كما أكد أن بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة ستكون حدثًا ناجحًا وسيشهد منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة.

ولفت إلى الأرقام القياسية التي حققتها البطولة، حيث قال إن 180 دولة حول العالم ستتابع كأس الأمم الإفريقية و2 مليار شخص، مؤكدًا أن مستوى كرة القدم الأفريقية أصبح مقترنًا بمستوى كرة القدم العالمية.

إقبال جماهيري كبير على المباريات

وأضاف رئيس الكاف أن الإقبال الجماهيري على المباريات كان مذهلًا، مشيرًا إلى أنه تم بيع معظم تذاكر مباريات المغرب في كأس الأمم الإفريقية، معربًا عن أمله في أن تستمر البطولات المقبلة بنفس النجاح الكبير.

وقال موتسيبي: "جميعنا فخورون للغاية بهذه الإنجازات، ونتمنى أن نواصل هذا المسار في المستقبل".