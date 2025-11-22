جوائز كاف 2025.. فيستون ماييلي أفضل لاعب داخل أفريقيا

توج فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأقيمت مساء اليوم الأربعاء، حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا في العاصمة المغربية الرباط.

ماييلي تنافس على هذه الجائزة مع الثنائي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، والذي كان أحد أفضل اللاعبين في مركزه في الموسم الماضي، وأسامة لمليوي لاعب نهضة بركان المغربي.

وأنهى مايليي موسم 2024/2025 كأفضل هداف في دوري أبطال أفريقيا، حيث لعبت أهدافه التسعة دورًا حاسمًا في فوز نادي بيراميدز المصري بالكأس لأول مرة في تاريخه، وبعد ذلك أيضا سجل في شباك الأهلي السعودي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

أما محمد الشيبي فقدم أيضًا أداءً رائعًا مع بيراميدز حيث كان رجلا أساسيا في فوز بيراميدز بدوري الأبطال بعدما هدد مرمى المنافسين في أكثر من مرة حاسمة وكان يعرف جيدا كيف يوازن بين الدفاع والهجوم.

أما أسامة لمليوي فسجل ستة أهداف في فوز نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان العديد منها حاسمًا، كما كان له دورٌ مؤثرٌ في فوز النادي المغربي بلقبه الأول في الدوري المغربي.