مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

جوائز كاف 2025.. فيستون ماييلي أفضل لاعب داخل أفريقيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:52 م 19/11/2025
ماييلي

فيستون ماييلي - مهاجم بيراميدز

توج فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأقيمت مساء اليوم الأربعاء، حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا في العاصمة المغربية الرباط.

ماييلي تنافس على هذه الجائزة مع الثنائي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، والذي كان أحد أفضل اللاعبين في مركزه في الموسم الماضي، وأسامة لمليوي لاعب نهضة بركان المغربي.

وأنهى مايليي موسم 2024/2025 كأفضل هداف في دوري أبطال أفريقيا، حيث لعبت أهدافه التسعة دورًا حاسمًا في فوز نادي بيراميدز المصري بالكأس لأول مرة في تاريخه، وبعد ذلك أيضا سجل في شباك الأهلي السعودي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

أما محمد الشيبي فقدم أيضًا أداءً رائعًا مع بيراميدز حيث كان رجلا أساسيا في فوز بيراميدز بدوري الأبطال بعدما هدد مرمى المنافسين في أكثر من مرة حاسمة وكان يعرف جيدا كيف يوازن بين الدفاع والهجوم.

أما أسامة لمليوي فسجل ستة أهداف في فوز نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان العديد منها حاسمًا، كما كان له دورٌ مؤثرٌ في فوز النادي المغربي بلقبه الأول في الدوري المغربي.

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أفريقيا بيراميدز ماييلي جوائز كاف أفضل لاعب داخل أفريقيا أفضل لاعب محلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

