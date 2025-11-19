المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. حكيمي أفضل لاعب أفريقي 2025 وسط غياب صلاح وأوسيمين

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:49 م 19/11/2025
أشرف حكيمي

أشرف حكيمي أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

توج المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 لأول مرة في تاريخه.

وأقيم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025، اليوم الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط.

حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2025

ونال حكيمي جائزة أفضل لاعب أفريقي متفوقًا على الثنائي محمد صلاح (مصر - ليفربول)، وفيكتور أوسيمين (جالاتا سراي - نيجيريا).

وغاب محمد صلاح وفيكتور أوسيمين عن حفل جوائز كاف 2025.

وأصبح حكيمي أول لاعب مغربي يفوز بالجائزة منذ مصطفى حجي عام 1998.

أرقام أشرف حكيمي

وكان موسم الظهير المغربي استثنائيًا بعدما فاز مع باريس سان جيرمان على الثلاثية المحلية في فرنسا (الدوري والسوبر والكأس)، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

كما تأهل حكيمي مع منتخب المغرب إلى كأس العالم 2026.

وأحرز أشرف حكيمي 11 هدفا وصنع 16 في 55 مباراة مع باريس سان جيرمان بالموسم الماضي.

وفي الموسم الحالي، لعب 14 لقاء، سجل هدفين وصنع 3 مع الفريق الباريسي.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أخبار إحصائيات
محمد صلاح منتخب المغرب حفل جوائز الكاف أشرف حكيمي موعد حفل جوائز الكاف 2025 حفل جوائز الكاف 2025 موعد حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2025 الكرة الذهبية الأفريقية

