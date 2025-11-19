المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أشرف حكيمي.. أول مدافع يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:50 م 19/11/2025
حكيمي

النجم المغربي أشرف حكيمي

توج الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ليصبح بذلك أول مدافع في التاريخ ينال هذه الجائزة منذ انطلاقها عام 1992.

وشارك حكيمي في المنافسة على الجائزة مع كل من محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، وفيكتور أوسيمين لاعب جالاتا سراي ومنتخب نيجيريا، قبل أن يحصد النجم المغربي الجائزة بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان.

موسم استثنائي لحكيمي مع باريس سان جيرمان

ساهم حكيمي بشكل كبير في نجاحات الفريق الباريسي هذا الموسم، حيث أحرز الفريق 6 ألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

ولعب حكيمي دورًا محوريًا في هذا الإنجاز التاريخي، مسجلاً 11 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة خلال 55 مباراة في مختلف البطولات.

كما أصبح حكيمي أول لاعب مغربي يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي منذ مصطفى حجي عام 1998.

ترتيب حكيمي وصلاح في جوائز الكرة الذهبية

ويعد حكيمي أيضًا من أبرز المرشحين في جوائز الكرة الذهبية، حيث احتل المركز السادس في النسخة الأخيرة، فيما حل محمد صلاح رابعًا.

وتعد جائزة أفضل لاعب أفريقي التي أطلقها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 1992، من أبرز الجوائز التي تكشف عن التألق الفردي للاعبي القارة السمراء.

محمد صلاح دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان كاف أشرف حكيمي فيكتور أوسيمين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أفضل لاعب أفريقي 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg