أشرف حكيمي.. أول مدافع يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي

توج الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ليصبح بذلك أول مدافع في التاريخ ينال هذه الجائزة منذ انطلاقها عام 1992.

وشارك حكيمي في المنافسة على الجائزة مع كل من محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، وفيكتور أوسيمين لاعب جالاتا سراي ومنتخب نيجيريا، قبل أن يحصد النجم المغربي الجائزة بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان.

موسم استثنائي لحكيمي مع باريس سان جيرمان

ساهم حكيمي بشكل كبير في نجاحات الفريق الباريسي هذا الموسم، حيث أحرز الفريق 6 ألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

ولعب حكيمي دورًا محوريًا في هذا الإنجاز التاريخي، مسجلاً 11 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة خلال 55 مباراة في مختلف البطولات.

كما أصبح حكيمي أول لاعب مغربي يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي منذ مصطفى حجي عام 1998.

ترتيب حكيمي وصلاح في جوائز الكرة الذهبية

ويعد حكيمي أيضًا من أبرز المرشحين في جوائز الكرة الذهبية، حيث احتل المركز السادس في النسخة الأخيرة، فيما حل محمد صلاح رابعًا.

وتعد جائزة أفضل لاعب أفريقي التي أطلقها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 1992، من أبرز الجوائز التي تكشف عن التألق الفردي للاعبي القارة السمراء.