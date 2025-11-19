المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حكيمي يعيد الجائزة للمغرب بعد 27 عاما.. القائمة التاريخية للفائزين بأفضل لاعب في أفريقيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:16 م 19/11/2025
أشرف حكيمي يفوز بجائزة

أشرف حكيمي يفوز بجائزة الأفضل في أفريقيا

أعاد المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب أفريقي لبلاده بعد غياب سنوات عديدة.

وتوج حكيمي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 لأول مرة في تاريخه.

وأقيم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025، اليوم الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط.

رسميًا.. حكيمي أفضل لاعب أفريقي 2025 وسط غياب صلاح وأوسيمين

أشرف حكيمي يعيد إنجاز مصطفى حجي

ونال حكيمي جائزة أفضل لاعب أفريقي متفوقًا على الثنائي محمد صلاح (مصر - ليفربول)، وفيكتور أوسيمين (جالاتا سراي - نيجيريا).

وأصبح أشرف حكيمي أول لاعب مغربي يفوز بالجائزة منذ مصطفى حجي عام 1998 (منذ 27 عاما).

ويقدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جوائز الأفضل منذ عام 1992.

واستمر كاف في تقديم جوائز الأفضل في القارة السمراء، باستثناء 2020 و2021، إذ ألغى الحفل آنذاك بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

قائمة المتوجين التاريخيين بأفضل لاعب في أفريقيا

- الغاني عبيدي بيليه - 1992

- النيجيري رشيدي ياكيني - 1993

- النيجيري إيمانويل أمونيكي - 1994

- الليبيري جورج وياه - 1995

- النيجيري نوانكو كانو - 1996

- النيجيري فيكتور إيكبيبا - 1997

- المغربي مصطفى حجي - 1998

- النيجيري نوانكو كانو - 1999

- الكاميروني باتريك مبوما - 2000

- السنغالي الحاج ضيوف - 2001

- السنغالي الحاج ضيوف - 2002

- الكاميروني صامويل إيتو - 2003

- الكاميروني صامويل إيتو - 2004

- الكاميروني صامويل إيتو - 2005

- الإيفواري ديديه دروجبا - 2006

- المالي فريدريك كانوتيه - 2007

- التوجولي إيمانويل أديبايور - 2008

- الإيفواري ديديه دروجبا - 2009

- الكاميروني صامويل إيتو - 2010

- الإيفواري يايا توريه - 2011

- الإيفواري يايا توريه - 2012

- الإيفواري يايا توريه - 2013

- الإيفواري يايا توريه - 2014

- الجابوني بيير إيميريك أوباميانج - 2015

- الجزائري رياض محرز - 2016

- المصري محمد صلاح - 2017

- المصري محمد صلاح - 2018

- السنغالي ساديو ماني - 2019

- السنغالي ساديو ماني - 2022

- النيجيري فيكتور أوسيمين - 2023

- النيجيري أديمولا لوكمان - 2024

- المغربي أشرف حكيمي - 2025

 

محمد صلاح منتخب المغرب حفل جوائز الكاف أشرف حكيمي موعد حفل جوائز الكاف 2025 حفل جوائز الكاف 2025 موعد حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2025 الكرة الذهبية الأفريقية

