لم يخف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعادته بما حققه اللاعب المغربي أشرف حكيمي، المتوج بلقب أفضل لاعب في أفريقيا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأقيمت مساء اليوم الأربعاء، حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا في العاصمة المغربية الرباط، وشهد تتويج المغربي أشرف حكيمي بالأفضل بعد منافسة شرسة مع الثنائي محمد صلاح، لاعب ليفربول، وفيكتور أوسيمين، لاعب منتخب نيجيريا وجالاتا سراي.

حكيمي يكتب صفحة جديدة في تاريخ أفريقيا

وفي السطور التالية نستعرض ما قاله الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان عن لاعبه المتوج بالأفضل في أفريقيا:

وبدأ النادي الفرنسي حديثه عن حكيمي إذ قال: "وُلد حكيمي في مدريد، ويُعتبر من أفضل المدافعين في العالم، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الأفريقية وباريس سان جيرمان".

وأضاف "وبذلك، أصبح أول لاعب من نادي العاصمة يُتوّج بلقب أفضل لاعب أفريقي، وأول مغربي يُتوّج بهذا اللقب منذ مصطفى حجي عام 1998".

وأوضح: "أشرف حكيمي حظي بتصويت أغلبية الصحفيين الرياضيين والمدربين وقادة الفرق والأساطير وخبراء كرة القدم الأفريقية المدعوين للتصويت في جميع أنحاء القارة".

وواصل النادي الفرنسي: "يُختتم هذا اللقب عامًا استثنائيًا لمدافع باريس سان جيرمان، الذي أثبت موهبته باستمرار، ورسّخ مكانته كلاعب أساسي في فوز النادي التاريخي الأول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما لعب دورًا محوريًا في نجاحات باريس في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي".

وتابع: "كما أهّلته أدائه المتميز للانضمام إلى تشكيلة الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025. كما ظهر في تشكيلة الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) المثالية لهذا العام، إلى جانب نونو مينديز، وفيتينيا، وعثمان ديمبيلي".

قبل أن ينهي: "في الوقت نفسه، لعب قائد أسود الأطلس أيضًا دورًا رئيسيًا مع منتخب بلاده، حيث ساعد المغرب على التأهل إلى كأس العالم 2026 بـ3 تمريرات حاسمة خلال مرحلة التصفيات".