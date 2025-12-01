المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قمة ومواجهة حاسمة.. ماذا ينتظر صلاح ومرموش ومصطفى محمد قبل أمم أفريقيا؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:34 م 20/11/2025
صلاح ومرموش

محمد صلاح وعمر مرموش

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لبداية مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام خلال الشهر المقبل في المغرب.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

وبما أن منتخبنا الوطني اعتمد في الفترة الماضية على معظم اللاعبين المحليين باستثناء الثلاثي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، سنوضح ما تبقى لهم من مباريات قبل البطولة الأفريقية.

ورغم أن نظام البطولة والمتفق عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ينص على أنه لابد أن ينضم كل لاعب محترف للمنتخب قبل البطولة الأفريقية بحوالي 15 يومًا، إلا أن الأمور تسير بالاتفاق بين الأندية والمنتخب في النهاية.

وبالتالي في حال اعتبار أن منتخب مصر سيسمح لصلاح التواجد مع ليفربول حتى يوم 13 ديسمبر المقبل لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي ستكون هذه آخر مباراة قبل أمم أفريقيا.

وستكون مباريات ليفربول التي سيشارك فيها صلاح كالتالي:

1- نوتنجهام.. يوم 22 نوفمبر في الدوري الإنجليزي.

2- آيندهوفين.. يوم 26 نوفمبر الجاري في دوري أبطال أوروبا.

3- وست هام.. يوم 30 نوفمبر الجاري في الدوري الإنجليزي.

4- سندرلاند.. يوم 3 ديسمبر المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

5- ليدز.. يوم 6 ديسمبر المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

6- إنتر ميلان.. يوم 9 ديسمبر المقبل.. في دوري أبطال أوروبا.

7- برايتون.. يوم 13 ديسمبر المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما مباريات عمر مرموش التي سيشارك فيها مع مانشستر سيتي قبل أمم أفريقيا كالتالي:

1- نيوكاسل.. يوم 22 نوفمبر الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

2- ليفركوزن.. يوم 25 نوفمبر الجاري في دوري أبطال أوروبا.

3- ليدز.. يوم 29 نوفمبر الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

4- فولهام.. يوم 2 ديسمبر المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

5- سندرلاند.. يوم 6 ديسمبر المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

6- ريال مدريد.. يوم 10 ديسمبر المقبل في دوري أبطال أوروبا.

7- كريستال بالاس.. يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوري الإنجليزي.

8- برينتفورد.. يوم 17 ديسمبر المقبل في كأس كاراباو.

وأخيرا مع مصطفى محمد حيث ستكون مباريات نانت كالتالي:

1- لوريان.. يوم 23 نوفمبر الجاري في الدوري الفرنسي.

2- أولمبيك ليون.. يوم 30 نوفمبر الجاري في الدوري الفرنسي.

3- لانس.. يوم 6 ديسمبر الجاري في الدوري الفرنسي.

4- أنجيه.. يوم 12 ديسمبر المقبل في الدوري الفرنسي.

مباراة مصر القادمة
دوري أبطال أوروبا ليفربول منتخب مصر الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي كأس الأمم الأفريقية نانت محمد صلاح مانشستر سيتي مصطفى محمد عمر مرموش

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg