يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لبداية مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام خلال الشهر المقبل في المغرب.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

وبما أن منتخبنا الوطني اعتمد في الفترة الماضية على معظم اللاعبين المحليين باستثناء الثلاثي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، سنوضح ما تبقى لهم من مباريات قبل البطولة الأفريقية.

ورغم أن نظام البطولة والمتفق عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ينص على أنه لابد أن ينضم كل لاعب محترف للمنتخب قبل البطولة الأفريقية بحوالي 15 يومًا، إلا أن الأمور تسير بالاتفاق بين الأندية والمنتخب في النهاية.

وبالتالي في حال اعتبار أن منتخب مصر سيسمح لصلاح التواجد مع ليفربول حتى يوم 13 ديسمبر المقبل لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي ستكون هذه آخر مباراة قبل أمم أفريقيا.

وستكون مباريات ليفربول التي سيشارك فيها صلاح كالتالي:

1- نوتنجهام.. يوم 22 نوفمبر في الدوري الإنجليزي.

2- آيندهوفين.. يوم 26 نوفمبر الجاري في دوري أبطال أوروبا.

3- وست هام.. يوم 30 نوفمبر الجاري في الدوري الإنجليزي.

4- سندرلاند.. يوم 3 ديسمبر المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

5- ليدز.. يوم 6 ديسمبر المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

6- إنتر ميلان.. يوم 9 ديسمبر المقبل.. في دوري أبطال أوروبا.

7- برايتون.. يوم 13 ديسمبر المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما مباريات عمر مرموش التي سيشارك فيها مع مانشستر سيتي قبل أمم أفريقيا كالتالي:

1- نيوكاسل.. يوم 22 نوفمبر الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

2- ليفركوزن.. يوم 25 نوفمبر الجاري في دوري أبطال أوروبا.

3- ليدز.. يوم 29 نوفمبر الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

4- فولهام.. يوم 2 ديسمبر المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

5- سندرلاند.. يوم 6 ديسمبر المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

6- ريال مدريد.. يوم 10 ديسمبر المقبل في دوري أبطال أوروبا.

7- كريستال بالاس.. يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوري الإنجليزي.

8- برينتفورد.. يوم 17 ديسمبر المقبل في كأس كاراباو.

وأخيرا مع مصطفى محمد حيث ستكون مباريات نانت كالتالي:

1- لوريان.. يوم 23 نوفمبر الجاري في الدوري الفرنسي.

2- أولمبيك ليون.. يوم 30 نوفمبر الجاري في الدوري الفرنسي.

3- لانس.. يوم 6 ديسمبر الجاري في الدوري الفرنسي.

4- أنجيه.. يوم 12 ديسمبر المقبل في الدوري الفرنسي.