ياسر الزبيري: أحلم بلعب أمم أفريقيا مع منتخب المغرب

أكد ياسر الزبيري لاعب نادي فاماليكاو البرتغالي، ومنتخب المغرب للشباب، أنه يحلم بتمثيل أسود الأطلس في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وحصل ياسر الزبيري على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب في شهر أكتوبر الماضي.

: "أشعر أنني جاهز في الوقت الحالي لتمثيل منتخب المغرب الأول، ولكن الأمر ليس في يدي فهو يعتمد على وليد الركراكي صاحب القرار الأول والأخير".

وأضاف: "الركراكي تحدث معنا بعد كأس العالم وطالبنا ببذل المزيد من الجهد والعمل لأنه قد يطلبنا في أي لحظة للانضمام للمنتخب الأول".

وتابع: "لا يوجد شخص لا يحلم باللعب في كأس الأمم الإفريقية وتمثيل بلاده، إنه شيء كبير بالنسبة لنا ونرغب جميعا في الفوز باللقب".

وأتم تصريحاته: "سواء كنت مع المنتخب في البطولة أو لا المهم هو أن يفوز منتخب المغرب بالكأس، وسأوصل بذل المزيد من الجهد لأكون ضمن القائمة في البطولة، وإذا لم يحدث ذلك سوف أستمر في دعم الأسود".

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 19 يناير.