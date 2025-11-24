المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ياسر الزبيري: أحلم بلعب أمم أفريقيا مع منتخب المغرب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:39 م 24/11/2025
ياسر زبيري نجم منتخب المغرب للشباب

ياسر الزبيري

أكد ياسر الزبيري لاعب نادي فاماليكاو البرتغالي، ومنتخب المغرب للشباب، أنه يحلم بتمثيل أسود الأطلس في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وحصل ياسر الزبيري على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب في شهر أكتوبر الماضي.

: "أشعر أنني جاهز في الوقت الحالي لتمثيل منتخب المغرب الأول، ولكن الأمر ليس في يدي فهو يعتمد على وليد الركراكي صاحب القرار الأول والأخير".

وأضاف: "الركراكي تحدث معنا بعد كأس العالم وطالبنا ببذل المزيد من الجهد والعمل لأنه قد يطلبنا في أي لحظة للانضمام للمنتخب الأول".

وتابع: "لا يوجد شخص لا يحلم باللعب في كأس الأمم الإفريقية وتمثيل بلاده، إنه شيء كبير بالنسبة لنا ونرغب جميعا في الفوز باللقب".

وأتم تصريحاته: "سواء كنت مع المنتخب في البطولة أو لا المهم هو أن يفوز منتخب المغرب بالكأس، وسأوصل بذل المزيد من الجهد لأكون ضمن القائمة في البطولة، وإذا لم يحدث ذلك سوف أستمر في دعم الأسود".

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 19 يناير.

مباراة المغرب القادمة
كأس العالم للشباب منتخب المغرب أمم أفريقيا 2025 ياسر الزبيري

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg