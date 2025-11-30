أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تفاصيل معسكر الفراعنة المقرر إقامته في شهر ديسمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

ويتأهب منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025، أملًا في إعادة الأميرة السمراء إلى القاهرة ، وتحقيق اللقب الثامن للفراعنة.

معسكر منتخب مصر في ديسمبر

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن التفاصيل الخاصة بمعسكر الفراعنة في ديسمبر، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا، والذي من المقرر أن ينطلق في الثالث من الشهر المقبل.

ويبدأ منتخب مصر معسكره يوم 3 ديسمبر ويستمر حتى السادس من الشهر ذاته، على أن يستضيفه مشروع المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويدخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا في السابع من ديسمبر، على أن يستضيف ملعب القاهرة الدولي تدريبات الفراعنة، حتى يوم 14 من الشهر ذاته حيث المباراة الودية أمام نيجيريا.

ويواصل منتخب تدريباته عقب ودية نيجيريا حتى يوم 17 ديسمبر، موعد السفر إلى المغرب استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا، التي ستنطلق يوم 21 من الشهر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، رفقة زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وأنجولا.

مواعيد منتخب مصر في أمم أفريقيا

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي - 22 ديسمبر في العاشرة مساءً.



- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا - 26 ديسمبر في الخامسة مساءً.

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا - 29 ديسمبر في السادسة مساءً.