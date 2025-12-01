استعدادًا لأمم أفريقيا.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، عن قائمة الفريق المختارة للمشاركة في معسكر ديسمبر الجاري، المقرر انطلاقه في الثالث من الشهر الجاري، استعدادًا لنهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2025، ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن له تاريخيًا.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - رامي ربيعة - خالد صبحي - ياسر إبراهيم - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية -حمدي فتحي - مهند لاشين - محمود صابر - محمد شحاتة - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - عمر مرموش - محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد - صلاح محسن - أسامة فيصل.

استعدادات منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمنافسات كأس أمم أفريقيا، بمواجهة نيجيريا وديًا يوم 14 ديسمبر الجاري بملعب القاهرة الدولي، قبل السفر يوم 17 من الشهر ذاته إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مواعيد منتخب مصر

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي - 22 ديسمبر في العاشرة مساءً.

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا - 26 ديسمبر في الخامسة مساءً.

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا - 29 ديسمبر في السادسة مساءً.