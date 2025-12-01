المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 1
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

0 0
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

1 1
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

استعدادًا لأمم أفريقيا.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:01 م 01/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، عن قائمة الفريق المختارة للمشاركة في معسكر ديسمبر الجاري، المقرر انطلاقه في الثالث من الشهر الجاري، استعدادًا لنهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2025، ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن له تاريخيًا.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - رامي ربيعة - خالد صبحي - ياسر إبراهيم - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية -حمدي فتحي - مهند لاشين - محمود صابر - محمد شحاتة - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - عمر مرموش - محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد - صلاح محسن - أسامة فيصل.

استعدادات منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمنافسات كأس أمم أفريقيا، بمواجهة نيجيريا وديًا يوم 14 ديسمبر الجاري بملعب القاهرة الدولي، قبل السفر يوم 17 من الشهر ذاته إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مواعيد منتخب مصر

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي - 22 ديسمبر في العاشرة مساءً.

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا - 26 ديسمبر في الخامسة مساءً.

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا - 29 ديسمبر في السادسة مساءً.

منتخب مصر منتخب نيجيريا أمم أفريقيا معسكر ديسمبر

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
قطر

قطر

0 0
فلسطين

فلسطين

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
