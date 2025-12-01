المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 1
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

0 0
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

1 1
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

للمشاركة في أمم أفريقيا.. موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:20 م 01/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موعد إرسال القائمة النهائية للاعبين المقرر مشاركتهم مع الفراعنة، خلال منافسات مسابقة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب، يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 18 يناير 2025، ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن له تاريخيًا خلال مشاركته بالبطولة.

موعد القائمة النهائية لمنتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، على اختيار مجموعة من الأسماء للتواجد في معسكر الفراعنة خلال شهر ديسمبر، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، وشهدت القائمة المعلنة استدعاء 28 لاعبًا.

وأوضح مدير منتخب مصر، أن القائمة النهائية المختارة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 11 ديسمبر الجاري.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 3 ديسمبر، قبل الدخول إلى معسكر مغلق في السابع من الشهر ذاته، استعدادًا لخوض ودية نيجيريا، المقرر لها يوم 14 على ملعب القاهرة الدولي، أي بعد الاستقرار على القائمة النهائية المشاركة في أمم أفريقيا.

ويغادر منتخب مصر يوم 17 إلى المغرب استعدادًا لبداية مشواره في مسابقة كأس أمم أفريقيا 2025.

مواعيد منتخب مصر

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي - 22 ديسمبر في العاشرة مساءً.

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا - 26 ديسمبر في الخامسة مساءً.

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا - 29 ديسمبر في السادسة مساءً.

استعدادًا لأمم أفريقيا.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا قائمة منتخب مصر

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
قطر

قطر

0 0
فلسطين

فلسطين

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
