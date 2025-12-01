كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موعد إرسال القائمة النهائية للاعبين المقرر مشاركتهم مع الفراعنة، خلال منافسات مسابقة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب، يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 18 يناير 2025، ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن له تاريخيًا خلال مشاركته بالبطولة.

موعد القائمة النهائية لمنتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، على اختيار مجموعة من الأسماء للتواجد في معسكر الفراعنة خلال شهر ديسمبر، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، وشهدت القائمة المعلنة استدعاء 28 لاعبًا.

وأوضح مدير منتخب مصر، أن القائمة النهائية المختارة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 11 ديسمبر الجاري.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 3 ديسمبر، قبل الدخول إلى معسكر مغلق في السابع من الشهر ذاته، استعدادًا لخوض ودية نيجيريا، المقرر لها يوم 14 على ملعب القاهرة الدولي، أي بعد الاستقرار على القائمة النهائية المشاركة في أمم أفريقيا.

ويغادر منتخب مصر يوم 17 إلى المغرب استعدادًا لبداية مشواره في مسابقة كأس أمم أفريقيا 2025.

مواعيد منتخب مصر

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي - 22 ديسمبر في العاشرة مساءً.

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا - 26 ديسمبر في الخامسة مساءً.

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا - 29 ديسمبر في السادسة مساءً.

طالع

استعدادًا لأمم أفريقيا.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر