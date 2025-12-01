المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد غياب 539 يومًا.. إمام عاشور يعود إلى قائمة منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:20 م 01/12/2025
إمام عاشور

إمام عاشور

يعود إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، إلى قائمة منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وينطلق معسكر منتخب مصر، يوم 3 ديسمبر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر قائمة المنتخب، والتي شهدت عودة إمام عاشور.

ويعود إمام عاشور إلى قائمة منتخب مصر، بعد غياب وصل إلى 539 يومًا، حيث إن آخر مرة تواجد فيها، اكنت في مباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم بتاريخ 10 يونيو 2024.

وعاد إمام عاشور، إلى المشاركة مع الأهلي، بعد عودته من الإصابة بفيروس A، منذ بداية الموسم.

وشارك إمام عاشور في 3 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا.

وبشكل عام شارك صاحب الـ27 عامًا، في 18 مباراة مع منتخب مصر، حيث صنع هدفين ولم يسجل.

ومن المفترض أن يلعب منتخب مصر، مباراة ودية أخيرة يوم 14 ديسمبر الجاري، أمام نيجيريا، قبل السفر إلى المغرب يوم 17.

ويلعب منتخب مصر، في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب كل من، جنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

 

مباراة مصر القادمة
الأهلي منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية إمام عاشور

