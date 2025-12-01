المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة 4 وجوه لمنتخب مصر قبل كأم الأمم الأفريقية 2025

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:51 م 01/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، قائمة معسكر شهر ديسمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وينطلق معسكر منتخب مصر، يوم 3 ديسمبر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المفترض أن يلعب منتخب مصر، مباراة ودية أخيرة يوم 14 ديسمبر الجاري، أمام نيجيريا، قبل السفر إلى المغرب يوم 17.

عودة 4 وجوه 

وشهدت قائمة منتخب مصر، عودة 4 وجوه من جديد، قبل البطولة الهامة التي يتبقى لها 20 يومًا.

وعاد كل من، ياسر إبراهيم، وإمام عاشور، وأحمد عيد، ومصطفى فتحي.

قائمة منتخب مصر الأول، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، تشهد تواجد 28 لاعبًا، بزيادة 2 لاعبين فقط، عن معسكر نوفمبر الماضي.

حيث تأتي الزيادة في قائمة منتخب مصر الأول، بضم الثنائي ياسر إبراهيم وأحمد عيد، لدعم خط الدفاع.

ويلعب منتخب مصر، في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب كل من، جنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

منتخب مصر حسام حسن كأس الأمم الأفريقية مصطفى فتحي إمام عاشور ياسر إبراهيم

