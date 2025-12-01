أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأندية في جميع الدوريات بموعد ترك اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويضم منتخب مصر ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح، لاعب ليفربول، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، كما يضم منتخبنا الوطني نجم الدوري الفرنسي مصطفى محمد، مهاجم نانت.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس"، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبلغ الأندية بإمكانية الاحتفاظ باللاعبين الذين سيشاركون في كأس الأمم الأفريقية 2025 حتى يوم 15 ديسمبر الجاري".

وسيكون ذلك الموعد قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بـ6 أيام فقط.

وسنوضح في السطور التالية مباريات الـ3 محترفين قبل أمم أفريقيا:

مباريات ليفربول حتى 15 ديسمبر

1- سندرلاند.. الدوري الإنجليزي.. يوم 3 ديسمبر.

2- ليدز.. الدوري الإنجليزي.. يوم 6 ديسمبر.

3- إنتر ميلان.. دوري أبطال أوروبا.. يوم 9 ديسمبر.

4- برايتون.. الدوري الإنجليزي.. يوم 13 ديسمبر.

مباريات مانشستر سيتي حتى 15 ديسمبر

1- فولهام.. الدوري الإنجليزي.. يوم 2 ديسمبر.

2- سندرلاند.. الدوري الإنجليزي.. يوم 6 ديسمبر.

3- ريال مدريد.. دوري أبطال أوروبا.. يوم 10 ديسمبر.

4- كريستال بالاس.. الدوري الإنجليزي.. يوم 14 ديسمبر.

مباريات نانت حتى 15 ديسمبر

1- لانس.. الدوري الفرنسي.. يوم 6 ديسمبر.

2- أنجيه.. الدوري الفرنسي.. يوم 12 ديسمبر.

وكان حسام حسن قد أعلن عن قائمة منتخب مصر التي يستعد من خلالها للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث سيلتقي مع نيجيريا وديا يوم 14 ديسمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ثم سيكون السفر يوم 17 من نفس الشهر.

للتعرف على قائمة منتخب مصر قبل أمم أفريقيا اضغط هنا

مواعيد منتخب مصر

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي - 22 ديسمبر في العاشرة مساءً.

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا - 26 ديسمبر في الخامسة مساءً.

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا - 29 ديسمبر في السادسة مساءً.