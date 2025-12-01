نشر "يلا كورة" العديد من المواضيع الهامة يوم الإثنين، لعل أبرزها هي إعلان حسام حسن قائمة منتخب مصر، وجاهزية محمد الشناوي وإصابة أشرف بنشرقي، بالإضافة إلى إراحة لاعبي الزمالك من التدريبات.

بعد الموافقة على الاستدعاء.. مواجهات يفقد فيها بيراميدز ثنائي كأس العرب

أرس نادي بيراميدز، دوره الوطني بإرسال لاعبه مروان حمدي إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل الالتحاق ببعثة منتخب مصر المشارك في منافسات كأس العرب 2025، إلى جانب السماح للمغربي وليد الكرتي بالانضمام لبلاده للتواجد في البطولة ذاتها.

بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة الشناوي.. وماذا يحتاج للتعافي؟

كشف نادي بيراميدز، تفاصيل إصابة أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد نظيره باور ديناموز، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهدف ذاتي.. الحظ يبتسم لفلسطين أمام قطر في كأس العرب (فيديو)

خطف منتخب فلسطين فوزًا قاتلًا خلال مباراته أمام قطر، والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة كأس العرب 2025.

مباراة امتدت إلى 120 دقيقة.. حرس الحدود يطيح بالإسماعيلي من كأس مصر

فاز حرس الحدود بنتيجة 3-1، أمام الإسماعيلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في كأس مصر.

صدمة لبتروجت.. حامد حمدان يغادر مباراة فلسطين وقطر مصابًا

تعرض حامد حمدان، لاعب منتخب فلسطين لإصابة خلال مباراة قطر التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

"تواصل رسمي مع الأهلي".. يلا كورة يكشف كواليس تحرك برشلونة لضم حمزة عبد الكريم

تواصل نادي برشلونة الإسباني رسميًا مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

تدريب خفيف واكتمال الصفوف.. منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة الكويت في كأس العرب

اختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025، تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب القلعة استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت على استاد لوسيل غدًا الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية من البطولة.

ثامن المتأهلين.. طلائع الجيش يعبر السكة الحديد في كأس مصر

فاز طلائع الجيش أمام السكة الحديد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في كأس مصر.

صلاح ومرموش ومصطفى محمد.. سكاي: فيفا أبلغ الأندية بموعد ترك اللاعبين لأمم أفريقيا

أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأندية في جميع الدوريات بموعد ترك اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

الجيش الملكي: أوقفنا الفئة التي أحدثت شغبًا أمام الأهلي.. ونطالب بتطبيق تقنية "VAR"

أكد نافع الرفاعي المتحدث الرسمي بإسم نادي الجيش الملكي المغربي، أن إدارة النادي اتخذت قرارًا بإيقاف الفئة التي أحدثت شغبًا أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. نسور سوريا تحلق أعلى من تونس مجددا في كأس العرب

نجح منتخب سوريا في الفوز بهدف نظيف على حساب تونس في مباراة جمعت بينهما عصر اليوم الإثنين، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في منافسات كأس العرب 2025.

شويعر بدلًا منه.. منتخب المغرب يستبعد أشرف بنشرقي من كأس العرب للإصابة

استقر الجهاز الفني لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب، بقيادة المدرب طارق السكتيوي، على استبعاد أشرف بنشرقي لاعب الأهلي، من قائمة أسود الأطلس لخوض منافسات البطولة، بسبب الإصابة.

استعدادًا لأمم أفريقيا.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، عن قائمة الفريق المختارة للمشاركة في معسكر ديسمبر الجاري، المقرر انطلاقه في الثالث من الشهر الجاري، استعدادًا لنهائيات كأس أمم أفريقيا.

رسميًا.. كاف يعلن فتح تحقيق في أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، إحالة أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، إلى مجلس التأديب بالاتحاد.

للمشاركة في أمم أفريقيا.. موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موعد إرسال القائمة النهائية للاعبين المقرر مشاركتهم مع الفراعنة، خلال منافسات مسابقة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

بعد العودة من جنوب أفريقيا.. عبد الرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين

قرر المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، مدرب نادي الزمالك، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة من جنوب أفريقيا.

5 مشاركات ولقب واحد.. تاريخ منتخب مصر في كأس العرب

يستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في كأس العرب 2025، التي تقام في قطر بين يومي 1 و18 من شهر ديسمبر الحالي.

تقارير صحفية: برشلونة مهتم بضم حمزة عبد الكريم

كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من جانب نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

مدرب المغرب: بنشرقي سيغيب عن أول مباراتين بكأس العرب

ذكر المدير الفني طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب الرديف، أن اللاعب أشرف بنشرقي سيغيب عن أول مباراتين في كأس العرب 2025 بسبب الإصابة.

"استفسار شفهي".. مصدر بالأهلي يكشف ليلا كورة تفاصيل اهتمام برشلونة بضم حمزة عبد الكريم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع لاعبه الناشئ حمزة عبد الكريم.

سبورت: برشلونة يتقدم على 4 أندية في سباق ضم حمزة عبد الكريم.. والأهلي متردد

كشفت صحيفة سبورت الكاتالونية، اليوم الإثنين، تفاصيل مفاوضات نادي برشلونة مع الأهلي لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم.

بعد تماثله للشفاء.. الأهلي يعلن جاهزية الشناوي للحاق بمعسكر منتخب مصر

أعلن النادي الأهلي اقتراب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، من التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.