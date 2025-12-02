المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إبراهيم حسن ليلا كورة: سنضم حمزة عبد الكريم لقائمة منتخب مصر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:21 ص 02/12/2025
حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن انضمام حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الشاب، إلى قائمة المنتخب المبدئية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة المبدئية التي سيخوض بها المعسكر النهائي قبل أمم أفريقيا 2025. طالع التفاصيل

وعلى الرغم من عدم وجود حسام عبد الكريم، في القائمة التي أعلنها حسام حسن، إلا أن مهاجم الأهلي الشاب، سيتم استدعائه، بحسب ما كشف إبراهيم حسن في تصريحات خاصة ليلا كورة.

وأوضح إبراهيم حسن ليلا كورة: "سنضم حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي لقائمة منتخب مصر الأولى".

ويأتي هذا بعد تلقي النادي الأهلي، عرضا من نادي برشلونة لضم حمزة عبد الكريم، بحسب ما علم يلا كورة. طالع التفاصيل

وكان الأهلي قد قام بضم حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عامًا، لقائمته الإفريقية، وشارك اللاعب في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر إبراهيم حسن حمزة عبد الكريم

