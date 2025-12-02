كشف آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، عن موعد انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لخوض مباريات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في نهاية الشهر الجاري.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة سندرلاند في الدوري الإنجليزي: "محمد صلاح سينضم إلى معسكر منتخب مصر يوم 15 ديسمبر".

وبالتالي، سغيب محمد صلاح بشكل رسمي عن مباراة نيجيريا الودية والتي سيخوضها الفراعنة يوم 14 ديسمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

ولذلك، ستكون مباراة ليفربول وبرايتون في الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 13 ديسمبر، هي آخر مباراة سيخوضها صلاح مع الريدز قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

مخالفة قوانين فيفا

المدرب الهولندي أوضح في تصريحاته، أن "فيفا" أبلغ ناديه، أن يوم 15 ديسمبر هو آخر يوم للسماح لللاعبين للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية.

ولكن تصريحات سلوت عن موعد انضمام صلاح لمعكسر مصر والتي تكشف عن انضمام النجم المصري قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بـ7 أيام فقط قبل انطلاق البطولة، هي مخالفة للقوانين التي أوضحها "فيفا" في لائحته حول انضمام اللاعبين إلى المنتخبات الوطنية.

وتنص لائحة "فيفا" حول انضمام اللاعبين إلى المنتخبات الوطنية، أنه يجب على الأندية السماح للاعبين بالانضمام إلى منتخباتهم قبل انطلاق منافسات البطولة النهائية بـ14 يوماً على الأقل.

وتقول لائحة "فيفا" وتحديداً في البند رقم 7 في لائحة انضمام اللاعبين إلى المنتخبات الوطنية الآتي: "بالنسبة للمباريات الدولية، يجب على اللاعبين التصريح لهم بالسفر للانضمام إلى فرقهم التمثيلية في موعد أقصاه صباح الاثنين، والعودة إلى أنديتهم في موعد أقصاه صباح الأربعاء التالي لنهاية فترة المباريات الدولية. أما بالنسبة للمنافسة النهائية وفقًا للفقرتين 2 و3 أعلاه، فيجب على اللاعبين التصريح لهم بالسفر إلى فرقهم التمثيلية في موعد أقصاه صباح الاثنين من الأسبوع الذي يسبق بداية البطولة النهائية، ويجب على الاتحاد التصريح لهم بالسفر صباح اليوم التالي لآخر مباراة لفريقهم في البطولة".