كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، موعد تدريب منتخبنا الوطني استعدادا لودية منتخب نيجيريا.

ويلعب منتخب مصر مع نيجيريا مساء يوم 14 ديسمبر الجاري، قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأشار إبراهيم حسن في تصريحات للمركز الإعلامي للمنتخب، إلى أن معسكر المنتخب سينطلق غدًا الأربعاء وسيكون التدريب في الواحدة ظهرًا بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

بعد مباراة نيجيريا الودية، سيستعد منتخب مصر للسفر إلى المغرب يوم 17 ديسمبر الجاري، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح إبراهيم حسن أن معسكر المنتخب سيكون مفتوحًا حتى يوم 6 ديسمبر على أن يدخل المنتخب الوطني بعدها في معسكر مغلق.

وسبق وأعلن منتخب مصر بقيادة حسام حسن، عن قائمة منتخبنا الوطني استعدادا لمواجهة نيجيريا الودية وبعدها السفر إلى المغرب لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر، في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب كل من، جنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2025، ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن له تاريخيًا.