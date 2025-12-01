المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 0
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

رسميا.. منتخب مصر يحدد موعد بداية معسكره لودية نيجيريا والاستعداد لأمم أفريقيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:31 م 02/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، موعد تدريب منتخبنا الوطني استعدادا لودية منتخب نيجيريا.

ويلعب منتخب مصر مع نيجيريا مساء يوم 14 ديسمبر الجاري، قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأشار إبراهيم حسن في تصريحات للمركز الإعلامي للمنتخب، إلى أن معسكر المنتخب سينطلق غدًا الأربعاء وسيكون التدريب في الواحدة ظهرًا بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

بعد مباراة نيجيريا الودية، سيستعد منتخب مصر للسفر إلى المغرب يوم 17 ديسمبر الجاري، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح إبراهيم حسن أن معسكر المنتخب سيكون مفتوحًا حتى يوم 6 ديسمبر على أن يدخل المنتخب الوطني بعدها في معسكر مغلق.

وسبق وأعلن منتخب مصر بقيادة حسام حسن، عن قائمة منتخبنا الوطني استعدادا لمواجهة نيجيريا الودية وبعدها السفر إلى المغرب لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر، في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب كل من، جنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2025، ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن له تاريخيًا.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مشروع الهدف إبراهيم حسن

