كلام فى الكورة
تقارير: أشرف حكيمي يسعى للمشاركة في افتتاح كأس أمم أفريقيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:11 م 03/12/2025
المغرب - اشرف حاكيمي - حكيمي

أشرف حكيمي

يسعى أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، للمشاركة مع "أسود الأطلس" في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.

حكيمي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة بايرن ميونخ مطلع نوفمبر الماضي في دوري أبطال أوروبا، بعد تدخل قوي من الكولومبي لويس دياز جناح الفريق البافاري.

وبعدما تأكد غياب حكيمي لعدة أسابيع، ظهرت شكوك حول مشاركته في كأس أمم أفريقيا التي تقام في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر الحالي و18 يناير 2026، لكن وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، أكد أنه سيكون موجودا مع الفريق في البطولة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن حكيمي يثق في قدرته على المشاركة في المباراة الأولى للمغرب في كأس الأمم الأفريقية ضد جزر القمر.

على جانب آخر، يتوخى باريس سان جيرمان الحذر، إذ يعتقد أن ظهيره الأيمن لن يكون في كامل جاهزيته في المباراة الافتتاحية للبطولة.

ومن المقرر أن يواجه المغرب منتخب جزر القمر يوم 21 ديسمبر الحالي، بينما تشير التوقعات إلى أن عودة حكيمي للمشاركة ستكون بعد هذا الموعد بأيام قليلة.

وشارك حكيمي في 14 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.

منتخب المغرب أشرف حكيمي كأس أمم أفريقيا

