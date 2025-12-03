المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

0 0
14:00
السودان

السودان

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

"قبل أسبوع من الانطلاق".. فيفا يعلن موعد السماح للاعبي أمم أفريقيا بالانضمام للمنتخبات

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:25 م 03/12/2025
أمم أفريقيا

كأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن السماح للأندية التي يشارك لاعبوها في كأس أمم أفريقيا 2025، بالاحتفاظ بهم حتى 15 ديسمبر الحالي، على أن يرحلوا إلى منتخباتهم قبل أسبوع واحد من انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن يحتضن المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبا.

وقال فيفا في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "بعد مشاورات مثمرة قادها فيفا مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وبفضل روح التضامن التي أظهرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتقليل التأثير على مختلف الأطراف، اتخذ مكتب مجلس الفيفا قرارا يتعلق بالإفراج الإلزامي عن اللاعبين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام في المغرب".

وأضاف: "وبما يتماشى مع نفس المبدأ المُتبع في كأس العالم 2022، سيتم تقليص فترة السماح برحيل اللاعبين إلى 7 أيام، بحيث تبدأ يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025".

وأوضح: "كما تقرر أن يتم تشجيع الاتحادات الأعضاء المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025، والأندية التي ستُفرج عن لاعبين مشاركين في مسابقات قارية خلال فترة الإطلاق، على عقد مناقشات ثنائية بحسن نية لإيجاد حلول فردية مناسبة".

وأتم: "في الحالات التي تستمر فيها النزاعات بشأن تحرير اللاعبين بعد هذه المناقشات الثنائية، سيقوم الفيفا، أثناء التوسط بين الطرفين، بتطبيق إرشادات تأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة، بما في ذلك عوامل متعلقة بتوقيت مباريات المسابقات المتأثرة، ومرحلة هذه المسابقات، والمشاركة السابقة والمخطط لها للاعبين في تلك المباريات، بالإضافة إلى أي عوامل أخرى ذات صلة".

منتخب مصر فيفا كأس أمم أفريقيا

أخبار تهمك

