أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، قائمة المنتخب الأول، التي اختارها المدير الفني الفرنسي باتريس بوميل، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وضمت القائمة 28 لاعبًا، على النحو التالي:

وشهدت قائمة منتخب أنجولا تواجد شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي سيغيب عن الفريق الأبيض في مباريات كأس الرابطة خلال الشهر الجاري، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم.

وضمت القائمة عدة لاعبين مخضرمين، أبرزهم مابولولو مهاجم نادي الاتحاد السكندري السابق، وجيلسون دالا لاعب الوكرة القطري.

ويتواجد منتخب أنجولا في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، والتي تضم أيضًا منتخب مصر بالإضافة إلى زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يدخل منتخب أنجولا معسكرًا بداية من يوم 8 ديسمبر في البرتغال، وحتى يوم 18 ديسمبر، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض منتخب أنجولا مباراتين وديتين خلال تلك الفترة، أمام الكونغو الديمقراطية ثم موزمبيق.

ويفتتح منتخب أنجولا مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة جنوب أفريقيا، ثم يلتقي مع زيمبابوي، قبل أن يختتم مشواره بدور المجموعات، بمواجهة منتخب مصر يوم 29 ديسمبر الجاري.