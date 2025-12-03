تستعد أندية الدوري الإيطالي لمواجهة غيابات مؤثرة مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025–2026، والتي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، إذ من المتوقع استدعاء 48 لاعبًا من "السيري آ" و"السيري ب" للمنتخبات المشاركة في البطولة القارية.

الاختيارات النهائية 11 ديسمبر

قدمت المنتخبات الإفريقية قوائمها الأولية التي ضمت عددًا كبيرًا من محترفي الدوري الإيطالي، على أن يتم تحديد القوائم النهائية (23 لاعبًا لكل منتخب) قبل 11 ديسمبر.

وبحسب اللوائح، يجب على الأندية الإفراج عن لاعبيها المختارين في موعد أقصاه 15 ديسمبر.

ليتشي وفيرونا الأكثر تضررًا

ضمت القوائم الأولية 49 لاعبًا من الدوري الإيطالي، إلا أن نابولي تأكد من خسارة لاعبه أندريه فرانك زامبو أنجيسا بعد استبعاده رسميًا من قائمة الكاميرون بسبب الإصابة.

لم يحصل أي نادٍ في إيطاليا على عدد أكبر من الاستدعاءات الأولية مثل ليتشي وهيلاس فيرونا، حيث قد يفقد كل منهما ما يصل إلى سبعة لاعبين خلال فترة البطولة، بينما يواجه أودينيزي احتمال غياب ستة لاعبين أساسيين.

قائمة اللاعبين المحتمل مشاركتهم في كأس أمم أفريقيا 2026

أتالانتا: أوديلون كوسونو (ساحل العاج)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، أونست أهانور (نيجيريا)

كالياري: جوزيف ليتيتا (زامبيا)، زيتو لوفومبو (أنجولا)

كومو: أسان دياو (السنغال)

كريمونيسي: ميكايل فاي (السنغال)، فارس مومبانيا (الكاميرون)، ديفيد أوكيريكي (نيجيريا)

فيورنتينا: أمير ريتشاردسون، عبد الحميد صابري (المغرب)، كريستيان كوامي (ساحل العاج)

جنوى: جان أونانا (الكاميرون)، ماكسويل كورنيه (ساحل العاج)

لاتسيو: رضا بلحيان (المغرب)، فيسايو ديلي باشيرو (نيجيريا)، بولاي ديا (السنغال)

ليتشي:كيالوندا جاسبار (أنجولا)، أوين كواسي، كونان ندري (ساحل العاج)، لاسانا كوليبالي (مالي)، يوسف المالح (المغرب)، حمزة رافيا (تونس)، لاميك باندا (زامبيا)

نابولي: أندريه فرانك زامبو أنجيسا (الكاميرون) — مستبعد للإصابة

بارما: عبد الله ندياي (السنغال)

بيزا: إبنيزر أكينسانميرو (نيجيريا)، مهدي ليريس (الجزائر)، مبالا نزولا (أنجولا)

روما: إيفان نديكا (ساحل العاج)، نيل العيناوي (المغرب)

ساسولو: وويو كوليبالي (مالي)، وليد شديرا (المغرب)

تورينو: ساول كوكو (غينيا الاستوائية)، آدم ماسينا، زكريا أبوخلال (المغرب)

أودينيزي: مادوكا أوكوي (نيجيريا)، جوردان زيمورا (زيمبابوي)، حسان كامارا، فاكون بايو (ساحل العاج)، روي موديستو (أنجولا)، إدريسا جاي (السنغال)

فيرونا: إنزو إيبوسي (الكاميرون)، رفيق بلغالي (الجزائر)، الشيخ نياسي (السنغال)، عبدو هاروي (المغرب)، جان دانييل أكبا أكبرو، جونيور أجايي (ساحل العاج)، جيفت أوربان (نيجيريا)

ميلان و إنتر وبولونيا ويوفنتوس: لا يوجد أحد.