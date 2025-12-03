المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 1
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 3
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

4 0
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل انطلاق أمم أفريقيا.. 49 لاعبًا من الدوري الإيطالي على قوائم المنتخبات

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:57 م 03/12/2025
لوكمان

لوكمان ضمن اللاعبين المشاركين في أمم أفريقيا

تستعد أندية الدوري الإيطالي لمواجهة غيابات مؤثرة مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025–2026، والتي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، إذ من المتوقع استدعاء 48 لاعبًا من "السيري آ" و"السيري ب" للمنتخبات المشاركة في البطولة القارية.

الاختيارات النهائية 11 ديسمبر

قدمت المنتخبات الإفريقية قوائمها الأولية التي ضمت عددًا كبيرًا من محترفي الدوري الإيطالي، على أن يتم تحديد القوائم النهائية (23 لاعبًا لكل منتخب) قبل 11 ديسمبر.

وبحسب اللوائح، يجب على الأندية الإفراج عن لاعبيها المختارين في موعد أقصاه 15 ديسمبر.

ليتشي وفيرونا الأكثر تضررًا

ضمت القوائم الأولية 49 لاعبًا من الدوري الإيطالي، إلا أن نابولي تأكد من خسارة لاعبه أندريه فرانك زامبو أنجيسا بعد استبعاده رسميًا من قائمة الكاميرون بسبب الإصابة.

لم يحصل أي نادٍ في إيطاليا على عدد أكبر من الاستدعاءات الأولية مثل ليتشي وهيلاس فيرونا، حيث قد يفقد كل منهما ما يصل إلى سبعة لاعبين خلال فترة البطولة، بينما يواجه أودينيزي احتمال غياب ستة لاعبين أساسيين.

قائمة اللاعبين المحتمل مشاركتهم في كأس أمم أفريقيا 2026

أتالانتا: أوديلون كوسونو (ساحل العاج)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، أونست أهانور (نيجيريا)

كالياري: جوزيف ليتيتا (زامبيا)، زيتو لوفومبو (أنجولا)

كومو: أسان دياو (السنغال)

كريمونيسي: ميكايل فاي (السنغال)، فارس مومبانيا (الكاميرون)، ديفيد أوكيريكي (نيجيريا)

فيورنتينا: أمير ريتشاردسون، عبد الحميد صابري (المغرب)، كريستيان كوامي (ساحل العاج)

جنوى: جان أونانا (الكاميرون)، ماكسويل كورنيه (ساحل العاج)

لاتسيو: رضا بلحيان (المغرب)، فيسايو ديلي باشيرو (نيجيريا)، بولاي ديا (السنغال)

ليتشي:كيالوندا جاسبار (أنجولا)، أوين كواسي، كونان ندري (ساحل العاج)، لاسانا كوليبالي (مالي)، يوسف المالح (المغرب)، حمزة رافيا (تونس)، لاميك باندا (زامبيا)

نابولي: أندريه فرانك زامبو أنجيسا (الكاميرون) — مستبعد للإصابة

بارما: عبد الله ندياي (السنغال)

بيزا: إبنيزر أكينسانميرو (نيجيريا)، مهدي ليريس (الجزائر)، مبالا نزولا (أنجولا)

روما: إيفان نديكا (ساحل العاج)، نيل العيناوي (المغرب)

ساسولو: وويو كوليبالي (مالي)، وليد شديرا (المغرب)

تورينو: ساول كوكو (غينيا الاستوائية)، آدم ماسينا، زكريا أبوخلال (المغرب)

أودينيزي: مادوكا أوكوي (نيجيريا)، جوردان زيمورا (زيمبابوي)، حسان كامارا، فاكون بايو (ساحل العاج)، روي موديستو (أنجولا)، إدريسا جاي (السنغال)

فيرونا: إنزو إيبوسي (الكاميرون)، رفيق بلغالي (الجزائر)، الشيخ نياسي (السنغال)، عبدو هاروي (المغرب)، جان دانييل أكبا أكبرو، جونيور أجايي (ساحل العاج)، جيفت أوربان (نيجيريا)

ميلان و إنتر وبولونيا ويوفنتوس: لا يوجد أحد.

الدوري الإيطالي كأس الأمم الأفريقية يوفنتوس ميلان نابولي أمم أفريقيا إنتر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
سندرلاند

سندرلاند

46

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برينتفورد

برينتفورد

41

تسديدة قوية من ميكيل ميرينو من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة خرجت أعلى مرمى برينتفورد وخرجت إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg