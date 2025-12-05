المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قبل كأس الأمم الأفريقية.. إيكونج يعتزل اللعب الدولي مع نيجيريا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:38 ص 05/12/2025
ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا

إيكونج

أعلن ويليام تروست إيكونج، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب نيجيريا، وذلك قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 19 من يناير المقبل.

وهذا يعني أن إيكونج لن يكون ضمن قائمة نيجيريا، المتوقع أن تُعلن يوم الأحد المقبل، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبدأ مدافع نادي الخلود السعودي، رحلته مع منتخب نيجيريا في 2015، حيث خاض 83 مباراة دولية مع النسور.

وخاض صاحب الـ32 عامًا 5 بطولات كبرى مع منتخب نيجيريا، حيث حقق 3 ميداليات منذ بداية رحلته.

وحقق إيكونج الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، والميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا 2019، والميدالية الفضية في النسخة الأخيرة من بطولة أمم أفريقيا.

وفي نسخة 2023 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أصبح المدافع الأكثر تسجيلًا للأهداف.

وكان إيكونج قد انضم إلى الخلود السعودي في صيف 2024 قادمًا من نادي أولمبياكوس اليوناني.

والجدير بالذكر أن منتحب نيجيريا يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب كل من، تونس، وأوغندا، وتنزانيا.

 

 

 

 

 

مباراة نيجيريا القادمة
كأس الأمم الأفريقية نيجيريا إيكونج

