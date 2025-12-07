المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأخبار

استعدادًا لأمم أفريقيا.. انطلاق معسكر منتخب مصر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:48 م 07/12/2025
انطلق معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، اليوم الأحد، بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026، ويسعى الفراعنة للظهور بشكل مميز من أجل إعادة لقب الأميرة السمراء.

منتخب مصر يبدأ تحضيراته أمم أفريقيا

بدأ منتخب مصر معسكره المغلق، اليوم الأحد، بمركز المنتخبات الوطنية استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وأقيم مران الفراعنة الأول في مستهل تحضيرات الفراعنة لاستعادة الأميرة السمراء.

وشهد المران عودة إمام عاشور لاعب الأهلي، إلى المنتخب بعد أن ظل اللاعب بعيدًا عن صفوفه على إثر الإصابة التي تعرض لها مع فريقه في كأس العالم، ومن بعدها تعرضه لفيروس معوي.

وحضر مران منتخب مصر، مصطفي أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومصطفي عزام الأمين العام لاتحاد الكرة، في إطار الحرص على مساندة الفراعنة في مستهل تحضيراتهم لأمم أفريقيا.

طالع لقطات من المران الأول لمنتخب مصر الأول من هنا، أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.

وفي سياق آخر، أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، على أهمية محمد صلاح مؤكدًا على عودته بشكل أقوى و أفضل كما اعتاد مشاهدته.

وقال مدير منتخب مصر: "محمد صلاح سيصنع التاريخ مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، و سيصنع التاريخ مع الجهاز الفني و زملائه بالتتويج بالبطولة".

منتخب مصر حسام حسن كأس أمم أفريقيا

  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

