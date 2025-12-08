المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل مباراة نيجيريا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:31 م 08/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريبات صباحية، ضمن معسكره للاستعداد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2026.

وانطلق مؤخرا معسكر منتخب مصر للتحضير لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام في المغرب بين 21 ديسمبر الحالي، و18 يناير 2026.

وأدى لاعبو منتخب مصر المران الصباحي اليوم الإثنين بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد للمباراة الودية أمام نيجيريا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيجيري يوم 16 ديسمبر الحالي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وينافس المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس الأمم، مع منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

بينما ينافس منتخب نيجريا في المجموعة الثالثة مع تونس وأوغندا وتنزانيا.

منتخب مصر حسام حسن كأس أمم أفريقيا

