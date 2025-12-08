منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل مباراة نيجيريا

خاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريبات صباحية، ضمن معسكره للاستعداد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2026.

وانطلق مؤخرا معسكر منتخب مصر للتحضير لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام في المغرب بين 21 ديسمبر الحالي، و18 يناير 2026.

وأدى لاعبو منتخب مصر المران الصباحي اليوم الإثنين بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد للمباراة الودية أمام نيجيريا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيجيري يوم 16 ديسمبر الحالي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وينافس المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس الأمم، مع منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

بينما ينافس منتخب نيجريا في المجموعة الثالثة مع تونس وأوغندا وتنزانيا.

