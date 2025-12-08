المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"أسد".. الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا 2025

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:06 م 08/12/2025
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن التميمة الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر الحالي و18 يناير المقبل.

وقال كاف في بيان رسمي اليوم الإثنين: "يسعد كلا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولجنة التنظيم المحلية، تقديم (أسد)، التميمة الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2025، الذي يجسد رمزا نابضا بالفخر الأفريقي وشغف كرة القدم".

وأضاف: "استُلهمت التميمة من الأسد الأطلسي، أحد أبرز الرموز الوطنية في المغرب، وشخصية موحَّدة وذات قوة في مختلف أنحاء القارة، ويحمل اسم (أسد) معنى القوة والفخر والأصالة الثقافية، وهي قيم تلامس مشاعر الجماهير في المغرب وأفريقيا بأسرها".

وأوضح: "يجسد أسد، بصفته سفيرا للبطولة، الفرح والشغف والطاقة التي تتميز بها أعرق منافسة كروية في القارة، ويقوم بدور محوري في بناء ارتباط عاطفي مع الجماهير، والتفاعل معها بمختلف أعمارها، خاصة الأطفال والعائلات الذين يُعدّون جزءا أساسيا من ثقافة كرة القدم ومستقبلها".

وأردف: "يلعب أسد دورا رائدا في تعزيز تفاعل الجماهير داخل الملاعب، مناطق المشجعين والفعاليات المجتمعية، كما سيدعم الحملات التسويقية والترويجية عالميا، ويُثري المحتوى الرقمي والتجارب التفاعلية، ويسهم في ترسيخ الهوية البصرية طويلة الأمد لكاف".

وواصل: "ترتكز الهوية البصرية لتميمة أسد على شخصية ودودة وشابة، تعكس ملامحها المعبرة وشخصيتها الحيوية الدفء والإبداع والتنوع في أفريقيا، كما ينسجم نظام الألوان والأسلوب العام بشكل كامل مع هوية كأس الأمم، بما يضمن مظهرا موحّدا وحيويا للبطولة".

واستمر: "تم تصميم أسد ليكون تميمة للبطولة الحالية وملهما لمستقبل كرة القدم الأفريقية، إذ يواصل الظهور في برامج القاعدة والتطوير التابعة لكاف، ومبادرات كرة القدم في المدارس والمجتمعات، إضافة إلى محتويات رقمية مستقبلية.".

وأتم: "مع قيادة أسد، يُتوقع أن تقدم كأس أمم أفريقيا تجربة لا تُنسى تحتفي بالوحدة والفخر وقوة كرة القدم الأفريقية، ويمثل الكشف عن التميمة الرسمية خطوة بارزة في ترسيخ هوية البطولة وتعميق أثرها الثقافي".

كأس أمم أفريقيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تميمة أمم أفريقيا

