بتواجد بلاتي توريه وسعيدو سيمبوري.. قائمة منتخب بوركينا فاسو لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:46 م 08/12/2025
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

أعلن براما تراوري المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، قائمة الخيول التي سيخوض بها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 19 يناير المقبل.

وجاءت قائمة بوركينا فاسو كالتالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي - كيليان باسبا - سفيان فريد

خط الدفاع: يعقوبا ناصر - نجالو أدامو - دايو إيسوفو - إدموند تابسوبا - عيسى كابوري - أرسين كواسي - ستيف ياجو - عبدول رشيد.

خط الوسط: إسماعيل ويدراوجو - سعيدو سيمبوري -  إبراهيما بلاتي توريه - فابريس سانجاري - ستيفان عزيز كي - سيدريك بادولو - زوجرانا محمد.

خط الهجوم: بيرتراند تراوري - جورجي مينونجو - دانجو واتارا - سيرياك إيري - كابوري لاندري - فرانك تراوري - أوسيني بودا.

وشهدت قائمة بوركينا فاسو، تواجد الثنائي بلاتي توريه لاعب بيراميدز، وسعيدو سيمبوري لاعب البنك الأهلي.

ويلعب منتخب بوركينا فاسو ضمن المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجوار كل من الجزائر، والسودان، وغينيا الاستوائية.

ويفتتح منتخب بوركينا فاسو مبارياته في دور المجموعات بمواجهة غينيا الاستوائية يوم 24 ديسمبر الجاري.

 

مباراة بوركينا فاسو القادمة
كأس الأمم الأفريقية بوركينا فاسو أمم أفريقيا 2025 بلاتي توريه سعيدو سيمبوري

