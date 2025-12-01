وصل حمدي فتحي، لاعب وسط فريق الوكرة القطري، مساء اليوم الإثنين، إلى معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وانطلق وانطلق مساء أمس الأحد، معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وأوضح الحساب الرسمي لمنتخب مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصول حمدي فتحي بعد نهاية ارتباطاته مع الوكرة القطري مؤخرًا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026، ويسعى الفراعنة للظهور بشكل مميز من أجل إعادة لقب الأميرة السمراء.

ويلعب حمدي فتحي لنادي الوكرة القطر منذ عام 2023، وشارك معه في الموسم الحالي 11 مواجهة بواقع 868 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد.

ومن المقرر أن يصل محترفو منتخب مصر مصطفى محمد، مهاجم نانت ومحمد صلاح، لاعب ليفربول، وعمر مرموش، جناح مانشستر سيتي، ورامي ربيعة، مدافع العين الإماراتي، وإبراهيم عادل، لاعب الجزيرة الإماراتي، إلى معسكر منتخب مصر يوم 15 ديسمبر الجاري، بعد نهاية ارتباطاتهم مع أنديتهم.

مواعيد منتخب مصر

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي - 22 ديسمبر في العاشرة مساءً.

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا - 26 ديسمبر في الخامسة مساءً.

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا - 29 ديسمبر في السادسة مساءً.