تتزايد حالة الغموض حول موقف محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، قبل الانضمام لصفوف منتخب مصر، والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالمغرب.

الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تحدث عن استبعاد محمد صلاح من رحلة إيطاليا لملاقاة إنتر ميلان.. طالع التصريحات كاملة من هنا

موقف مشاركة محمد صلاح

سلوت تطرق في تصريحاته إلى موقف صلاح من المواجهة المقبلة ضد برايتون، التي زادت حالة الغموض، لكنها ربما منحت بصيص من الأمل للدولي المصري.

حيث إن سلوت قال في المؤتمر الصحفي، عن مباراة برايتون: "بعد غد سأنظر إلى الوضع مرة أخرى"، وفي سياق آخر، أوضح مدرب ليفربول: "أؤمن دائمًا أن هناك لإمكانية للعودة للمشاركة".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول ضد برايتون، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي حال شارك أو لم يشارك بها محمد صلاح، ستكون الأخيرة له قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا وديًا، يوم 16 ديسمبر الجاري، قبل أن تنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية في المغرب، يوم 21 من الشهر نفسه.