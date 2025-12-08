المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب الثاني

المغرب الثاني

1 0
19:00
السعودية

السعودية

كأس العرب
عمان

عمان

2 1
19:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

0 1
22:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
تورينو

تورينو

2 1
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بين الغموض وبصيص الأمل.. ماذا ينتظر صلاح قبل انطلاق أمم أفريقيا؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:01 م 08/12/2025
محمد صلاح

الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

تتزايد حالة الغموض حول موقف محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، قبل الانضمام لصفوف منتخب مصر، والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالمغرب.

الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تحدث عن استبعاد محمد صلاح من رحلة إيطاليا لملاقاة إنتر ميلان.. طالع التصريحات كاملة من هنا

موقف مشاركة محمد صلاح

سلوت تطرق في تصريحاته إلى موقف صلاح من المواجهة المقبلة ضد برايتون، التي زادت حالة الغموض، لكنها ربما منحت بصيص من الأمل للدولي المصري.

حيث إن سلوت قال في المؤتمر الصحفي، عن مباراة برايتون: "بعد غد سأنظر إلى الوضع مرة أخرى"، وفي سياق آخر، أوضح مدرب ليفربول: "أؤمن دائمًا أن هناك لإمكانية للعودة للمشاركة".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول ضد برايتون، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي حال شارك أو لم يشارك بها محمد صلاح، ستكون الأخيرة له قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا وديًا، يوم 16 ديسمبر الجاري، قبل أن تنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية في المغرب، يوم 21 من الشهر نفسه.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية ليفربول محمد صلاح أرني سلوت مباراة ليفربول وبرايتون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تورينو

تورينو

2 1
ميلان

ميلان

49

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق تورينو على ميلان بهدفين مقابل هدف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg