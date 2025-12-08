قبل أمم أفريقيا.. بيبي يعتذر لجماهير المغرب

تقدم نيكولاس بيبي، لاعب فياريال ومنتخب كوت ديفوار، بالاعتذار إلى الجماهير المغربية، عقب المقطع المصور المنسوب له، وهو يسخر من أسود الأطلس بشأن غيابهم عن التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

وسخر بيبي من غياب منتخب المغرب، عن تحقيق لقب أمم أفريقيا، في مقطع مصور انتشر لنجم منتخب كوت ديفوار، قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة المقرر لها أن تبدأ في الشهر الجاري وتستمر حتى منتصف يناير المقبل.

وقال بيبي: "يجب الحذر من المغرب؟ كم نجمة لديهم؟ لا يملكون أي نجمة.. ربما فازوا بواحدة في عام 1818، لم نكن قد ولدنا وقتها".

اعتذار بيبي

نشر نيكولاس بيبي، لاعب منتخب كوت ديفوار، اعتذارًا عبر حسابه الرسمي عبر موقع "انستجرام"، مؤكدًا على مدى قوة المغرب وصعوبة منافستهم في كأس أمم أفريقيا.

وكتب بيبي، عبر حسابه التالي:

"مرحبًا بالجميع، أتمنى أن يكون الجميع بخير.. أعود للحديث عن الجدل حول الفيديو الذي ظهرْتُ فيه مع جست رياض وتصريحاتي عن المغرب كنا نمزح معًا، وكنا نتبادل المداعبات منذ بداية اليوم ونطلق النكات على الجميع".

"أعتذر إذا كانت كلماتي قد فُهمت بشكل خاطئ أو تلقّاها الجمهور المغربي بسوء، لأنني في الفيديو، قبل أن أتحدث، أكدت على صعوبة مواجهتهم خلال هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية (عند الدقيقة 1:26)".

"نحن جميعًا معًا، فنحن أبناء القارة الأفريقية.. القوة للجميع".