المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب الثاني

المغرب الثاني

1 0
19:00
السعودية

السعودية

كأس العرب
عمان

عمان

2 1
19:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

0 1
22:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
تورينو

تورينو

2 1
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل أمم أفريقيا.. بيبي يعتذر لجماهير المغرب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:14 م 08/12/2025
نيكولاس بيبي

نيكولاس بيبي

تقدم نيكولاس بيبي، لاعب فياريال ومنتخب كوت ديفوار، بالاعتذار إلى الجماهير المغربية، عقب المقطع المصور المنسوب له، وهو يسخر من أسود الأطلس بشأن غيابهم عن التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

وسخر بيبي من غياب منتخب المغرب، عن تحقيق لقب أمم أفريقيا، في مقطع مصور انتشر لنجم منتخب كوت ديفوار، قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة المقرر لها أن تبدأ في الشهر الجاري وتستمر حتى منتصف يناير المقبل.

وقال بيبي: "يجب الحذر من المغرب؟ كم نجمة لديهم؟ لا يملكون أي نجمة.. ربما فازوا بواحدة في عام 1818، لم نكن قد ولدنا وقتها".

اعتذار بيبي

نشر نيكولاس بيبي، لاعب منتخب كوت ديفوار، اعتذارًا عبر حسابه الرسمي عبر موقع "انستجرام"، مؤكدًا على مدى قوة المغرب وصعوبة منافستهم في كأس أمم أفريقيا.

وكتب بيبي، عبر حسابه التالي:

"مرحبًا بالجميع، أتمنى أن يكون الجميع بخير.. أعود للحديث عن الجدل حول الفيديو الذي ظهرْتُ فيه مع جست رياض وتصريحاتي عن المغرب كنا نمزح معًا، وكنا نتبادل المداعبات منذ بداية اليوم ونطلق النكات على الجميع".

"أعتذر إذا كانت كلماتي قد فُهمت بشكل خاطئ أو تلقّاها الجمهور المغربي بسوء، لأنني في الفيديو، قبل أن أتحدث، أكدت على صعوبة مواجهتهم خلال هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية (عند الدقيقة 1:26)".

"نحن جميعًا معًا، فنحن أبناء القارة الأفريقية.. القوة للجميع".

مباراة كوت ديفوار القادمة
كوت ديفوار المغرب أمم أفريقيا نيكولاس بيبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تورينو

تورينو

2 1
ميلان

ميلان

49

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق تورينو على ميلان بهدفين مقابل هدف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg