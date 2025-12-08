المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

لأول مرة.. منتخب مصر يخوض تدريباته في مركز المنتخبات الوطنية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:35 م 08/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

خاض منتخب مصر، تدريبه في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يستضيف فيها مركز المنتخبات الوطنية معسكر منتخب مصر.

ويخوض لاعبو منتخب مصر الأول، تدريباتهم اليومية على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية وسط إشادة كبيرة بأرضية الملاعب، التي تتم صيانتها بشكل دوري ومنتظم بأحدث الأساليب العلمية المتبعة في هذا الشأن.

ويجري الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، اجتماعاته مع اللاعبين لإلقاء المحاضرات في القاعات المخصصة للاجتماعات، والمزودة بأحدث تقنيات العرض والتواصل لتحليل المباريات والخطط التكتيكية.

وانطلق معسكر منتخب مصر، بالأمس الأحد استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية أمام نيجيريا، يوم 16 ديسمبر الجاري، على ستاد القاهرة في البروفة الأخيرة قبل كأس الأمم الأفريقية.

ومن المفترض أن يسافر منتخب مصر إلى المغرب يوم 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بحوار كل من، أنجولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 21 ديسمبر وتستمر حتى يوم 19 يناير.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg