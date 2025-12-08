خاض منتخب مصر، تدريبه في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يستضيف فيها مركز المنتخبات الوطنية معسكر منتخب مصر.

ويخوض لاعبو منتخب مصر الأول، تدريباتهم اليومية على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية وسط إشادة كبيرة بأرضية الملاعب، التي تتم صيانتها بشكل دوري ومنتظم بأحدث الأساليب العلمية المتبعة في هذا الشأن.

ويجري الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، اجتماعاته مع اللاعبين لإلقاء المحاضرات في القاعات المخصصة للاجتماعات، والمزودة بأحدث تقنيات العرض والتواصل لتحليل المباريات والخطط التكتيكية.

وانطلق معسكر منتخب مصر، بالأمس الأحد استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية أمام نيجيريا، يوم 16 ديسمبر الجاري، على ستاد القاهرة في البروفة الأخيرة قبل كأس الأمم الأفريقية.

ومن المفترض أن يسافر منتخب مصر إلى المغرب يوم 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بحوار كل من، أنجولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 21 ديسمبر وتستمر حتى يوم 19 يناير.