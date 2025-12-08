يستعد منتخب مصر الأول، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالمغرب، بحثًا عن استعادة التتويج باللقب الغائب من الثلاثية التاريخية.

وتعد آخر نسخة توج بها منتخب مصر الأول بلقب كأس الأمم الأفريقية، في عام 2010، عندما فاز بها على حساب منتخب غانا بنتيجة (1-0) في النهائي.

تاريخ مصر في أمم أفريقيا

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية خلال مشاركته المقبلة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

ويأتي تاريخ مشاركات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية خلال 68 عامًا، بالأرقام، على النحو الآتي:

عدد المشاركات 26 مرة من أصل 34.

توج باللقب: 7 مرات.

وصيفًا: 3 مرات.

مركز ثالث: 3 مرات.

مركز رابع: 3 مرات.

دور الـ16: مرتين

دور الـ8: 4 مرات

دور المجموعات: 4 مرات.

أي أن منتخب مصر لم يفشل في عبور الدور الأول للمسابقة، سوى في 4 مرات فقط، عندما غادر من دور المجموعات.

ويخوض منتخب مصر أول مباراة في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة زيمبابوي، يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري، بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ثم يلتقي مع جنوب أفريقيا، يوم 26 ديسمبر، وبعدها يختتم منافسات دور المجموعات بملاقاة أنجولا، يوم 29 من الشهر نفسه.