كلام فى الكورة
7 ألقاب تاريخية.. كيف كان ظهور منتخب مصر في مبارياته النهائية بكأس أمم أفريقيا؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:31 م 08/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح قائد منتخب مصر

تتجه الأنظار صوب المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تشهد توافد المنتخبات وأفواج الجماهير، ترقبًا لانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تنطلق يوم 21 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

ويدخل منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، بطولة كأس أمم أفريقيا بحثًا عن تحقيق اللقب الثامنة من البطولة، التي غابت أن الفراعنة منذ أن حققها حسن شحاتة رفقة جيل مرصع بالنجوم.

ويتسلح منتخب مصر بعدة نجوم في النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا، إلا أن التتويج بالبطولة لم يكن بحجم الأسماء يومًا ما، وهو ما يظهر في الأعوام الماضية، وإنما بروح اللاعبين التي منحت الفراعنة 7 ألقاب.

ماذا قدمت مصر في المباريات النهائية في أمم أفريقيا؟

وصل منتخب مصر إلى المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا 10 مرات، على مدار تاريخ مشاركات الفراعنة في البطولة، ونجح أبناء النيل في تحقيق اللقب خلال 7 مناسبات.

وحقق منتخب مصر اللقب خلال 7 نسخ، هي 1957 أمام إثيوبيا، 1959 أمام السودان، 1986 أمام الكاميرون، 1998 أمام جنوب أفريقيا، 2006 أمام كوت ديفوار، 2008 أمام الكاميرون، 2010 أمام غانا.

وابتعدت أحلام التتويج بكأس أمم أفريقيا 3 مرات، أعوام 1962 أمام إثيوبيا، و2017 أمام الكاميرون، و2021 أمام السنغال.

- أمم أفريقيا السودان 1957: توج منتخب مصر على حساب نظيره الإثيوبي بنتيجة (4-0).

- أمم أفريقيا مصر 1959: توج منتخب مصر على حساب نظيره السودان بنتيجة (2-1).

- أمم أفريقيا إثيوبيا 1962: خسر منتخب مصر أمام نظيره إثيوبيا مستضيف البطولة بنتيجة (4-2).

- أمم أفريقيا مصر 1986: توج منتخب مصر على حساب نظيره الكاميرون بركلات الترجيح (5-4)، بعد التعادل السلبي في الوقت الأساسي والإضافي.

- أمم أفريقيا بوركينا فاسو 1998: توج منتخب مصر على حساب نظيره جنوب أفريقيا، بنتيجة (2-0).

- أمم أفريقيا مصر 2006: توج منتخب مصر على حساب نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح (4-2)، بعد التعادل السلبي في الوقت الأساسي والإضافي.

- أمم أفريقيا غانا 2008: توج منتخب مصر على حساب نظيره الكاميرون بنتيجة (1-0).

- أمم أفريقيا أنجولا 2010: توج منتخب مصر على حساب نظيره غانا بنتيجة (1-0).

- أمم أفريقيا الجابون 2017: خسر منتخب مصر أمام نظيره الكاميرون بنتيجة (2-1).

- أمم أفريقيا الكاميرون 2021: خسر منتخب مصر أمام نظيره السنغال بركلات الترجيح (4-2)، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي.

 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس أمم أفريقيا المغرب 2025

