ملف يلا كورة.. استبعاد صلاح.. تدريب منتخب مصر.. وتسديد مستحقات أجانب الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:54 ص 09/12/2025
صلاح

محمد صلاح

نشر موقع يلا كورة، عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الإثنين، والتي يأتي على رأسها استبعاد محمد صلاح لاعب ليفربول من مباراة إنتر ميلان، بالإضافة إلى تسديد هاني برزي عضو مجلس إدارة الزمالك، لمستحقات أجانب الفريق، واستمرار استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وإليكم أبرز الموضوعات

لأول مرة.. منتخب مصر يخوض تدريباته في مركز المنتخبات الوطنية

خاض منتخب مصر، تدريبه في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

أول المحترفين.. منتخب مصر يعلن وصول حمدي فتحي للمعسكر استعدادا لأمم أفريقيا

وصل حمدي فتحي، لاعب وسط فريق الوكرة القطري، مساء اليوم الإثنين، إلى معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

سلوت عن صلاح: أؤمن بوجود فرصة للعودة.. وتصريحاته فاجأتني

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن استبعاد الدولي المصري محمد صلاح، من قائمة الريدز المغادرة إلى إيطاليا لملاقاة فريق إنتر ميلان، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

مصدر ليلا كورة: لم توقع عقوبات على صلاح.. واستبعاده باتفاق بين سلوت والإدارة

كشف مصدر في تصريحات خاصة، لموقع يلا كورة، الموقف الحالي من توقيع أية عقوبات على الدولي المصري محمد صلاح، استبعاده من قائمة نادي ليفربول لمواجهة إنتر ميلان، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

سلوت يستبعد محمد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا

أعلن أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، قائمة الريدز التي تستعد لخوض مباراة إنتر الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ضمنه سعودي ونيوزيلندي.. طاقم أمريكي يدير مباراة مصر والأردن في كأس العرب

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن طاقم مباراة مصر ضد الأردن، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر.

"من ماله الخاص".. عضو مجلس الزمالك يسدد مستحقات الأجانب لمنع فسخ عقودهم

قام هاني برزي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بتحرك مبدئي من جانبه، لأجل حل أزمة سداد مستحقات اللاعبين الأجانب، لمنع قيامهم بفسخ عقودهم مع النادي.

طولان: مباراة الأردن صعبة جدا على منتخب مصر.. وثقتي في اللاعبين لم تهتز أبدا

يرى المدير الفني حلمي طولان، مدرب منتخب مصر المشارك في منافسات كأس العرب 2025، أن المباراة المقبلة ضد الأردن صعبة جدًا، موضحًا في سياق منفصل بأن ثقته في لاعبيه لم تهتز أبدًا.

الزمالك منتخب مصر صلاح

