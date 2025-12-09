منافس مصر.. جنوب أفريقيا تواجه غانا وديا قبل كأس الأمم

استقر منتخب جنوب أفريقيا على مواجهة غانا وديا قبل مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب جنوب أفريقيا ينافس مع نظيره المصري في المجموعة الثالثة بكأس الأمم التي تقام في المغرب بين 21 ديسمبر الحالي و18 يناير المقبل، وتضم المجموعة أيضا منتخبي أنجولا وزيمبابوي.

ووفقا لما أكدته شبكة "سوبر سبورت" الجنوب أفريقية، فإن منتخب "بافانا بافانا" سيلتقي مع غانا في مباراة ودية يوم 16 ديسمبر، قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة.

وأشار التقرير إلى أن المباراة ستقام في مدينة جوتنج الجنوب أفريقية.

وتم الاتفاق على إقامة المباراة، على الرغم من أن هوجو بروس، مدرب جنوب أفريقيا، أعلن في وقت سابق أن فريقه لن يخوض مباريات ودية قبل المشاركة في كأس الأمم. طالع تصريحاته من هنا

جدير بالذكر أن المنتخب الغاني فشل في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بعدما احتل المركز الأخير في مجموعته بالتصفيات، التي تأهلت منها أنجولا والسودان.