المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

تاريخ مسروق والاحتفاظ بالكأس الأصلية.. كيف حمى "كاف" لقب أمم أفريقيا؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:07 م 09/12/2025
كأس أمم أفريقيا

كأس أمم أفريقيا

لا يفصلنا سوى أيام قليلة على انطلاق النسخة الـ35 من بطولة أمم أفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير المقبل.

طالع مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2025 من هنا

وتعد بطولة أمم أفريقيا رمزا للفخر القاري، وتتويج لأجيال من المواهب، ومرآة لنمو المنافسة نفسها من بطولة مكونة من أربعة فرق في عام 1957 إلى مشهد عالمي يشاهده مئات الملايين.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الحكايات غير المعروفة - من السرقات إلى النسخ المقلدة الخاصة - بكأس الأمم.

وتحت عنوان "تاريخ مسروق"، قال تقرير كاف إنه أُبلغ عن سرقة كأس، عبد الله سالم، الأصلي الذي احتفظت به غانا بعد 1978، وكانت هذه خسارة زادت الوعي بحماية التراث في الرياضة الأفريقية.

كيف يُحمى الكأس اليوم؟

أكد الاتحاد الأفريقي أنه يتم وضعها في حقائب مصفّحة، مع نقل آمن، حراس متخصصون، فهي إجراءات شبيهة ببروتوكولات أكبر الجوائز الرياضية في العالم.

ومع توالي النسخ: كثيرًا ما يسأل المشجعون: "هل احتفظت مصر بالكأس الحقيقية بعد عام 2010 وذلك عقب تتويجها بثلاث نسخ متتالية؟.

أجاب "كاف" بـ لا، حيث حصلت مصر على نسخة رسمية مطابقة بالحجم الكامل، بينما عادت الكأس الأصلية إلى حيازة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

لماذا غيّر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قاعدة الاحتفاظ بالكأس؟

يقول "كاف" في تقريره أيضًا إن تغيير قاعدة الاحتفاظ بالكأس يأتي للاستمرارية، وتقليل التكلفة، وتعزيز العلامة التجارية، كما أن التسليم الدائم للكأس كان يرفع مخاطر الأمن والتأمين.

ويحصل الأبطال على الميداليات، ويحصل اتحادهم على نسخة طبق الأصل رسمية للفائز، تُنقش أسماءهم على النسخة الأصلية، ثم تُعاد إلى عهدة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

تاريخ تطور كأس أمم أفريقيا

1957 – انطلاق كأس أمم أفريقيا تحت مسمى كأس عبد العزيز عبد الله سالم.

1963–1978 – فازت غانا بثلاثة ألقاب واحتفظت بكأس عبد الله سالم (1978).

1980 – بدأ تداول كأس الوحدة الأفريقية.

1984–2000 – ألقاب الكاميرون الثلاثة تؤدي إلى الاحتفاظ الدائم بالكأس الثانية (2000).

2002 – تم تقديم الكأس الذهبية الحالية لكأس الأمم الأفريقية في مالي؛ وكانت الكاميرون أول من رفعها.

2006-2010.. فازت مصر بثلاثة ألقاب متتالية؛ حصلت على نسخة رسمية كاملة الحجم حسب القواعد الجديدة.

2010–حتى الآن – بقي الكأس الأصلي ملكًا لـ"الكاف"؛ يحصل الفائزون على نسخ وميداليات مع نقش الأسماء.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا 2025 المغرب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg