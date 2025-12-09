لا يفصلنا سوى أيام قليلة على انطلاق النسخة الـ35 من بطولة أمم أفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير المقبل.

وتعد بطولة أمم أفريقيا رمزا للفخر القاري، وتتويج لأجيال من المواهب، ومرآة لنمو المنافسة نفسها من بطولة مكونة من أربعة فرق في عام 1957 إلى مشهد عالمي يشاهده مئات الملايين.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الحكايات غير المعروفة - من السرقات إلى النسخ المقلدة الخاصة - بكأس الأمم.

وتحت عنوان "تاريخ مسروق"، قال تقرير كاف إنه أُبلغ عن سرقة كأس، عبد الله سالم، الأصلي الذي احتفظت به غانا بعد 1978، وكانت هذه خسارة زادت الوعي بحماية التراث في الرياضة الأفريقية.

كيف يُحمى الكأس اليوم؟

أكد الاتحاد الأفريقي أنه يتم وضعها في حقائب مصفّحة، مع نقل آمن، حراس متخصصون، فهي إجراءات شبيهة ببروتوكولات أكبر الجوائز الرياضية في العالم.

ومع توالي النسخ: كثيرًا ما يسأل المشجعون: "هل احتفظت مصر بالكأس الحقيقية بعد عام 2010 وذلك عقب تتويجها بثلاث نسخ متتالية؟.

أجاب "كاف" بـ لا، حيث حصلت مصر على نسخة رسمية مطابقة بالحجم الكامل، بينما عادت الكأس الأصلية إلى حيازة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

لماذا غيّر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قاعدة الاحتفاظ بالكأس؟

يقول "كاف" في تقريره أيضًا إن تغيير قاعدة الاحتفاظ بالكأس يأتي للاستمرارية، وتقليل التكلفة، وتعزيز العلامة التجارية، كما أن التسليم الدائم للكأس كان يرفع مخاطر الأمن والتأمين.

ويحصل الأبطال على الميداليات، ويحصل اتحادهم على نسخة طبق الأصل رسمية للفائز، تُنقش أسماءهم على النسخة الأصلية، ثم تُعاد إلى عهدة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

تاريخ تطور كأس أمم أفريقيا

1957 – انطلاق كأس أمم أفريقيا تحت مسمى كأس عبد العزيز عبد الله سالم.

1963–1978 – فازت غانا بثلاثة ألقاب واحتفظت بكأس عبد الله سالم (1978).

1980 – بدأ تداول كأس الوحدة الأفريقية.

1984–2000 – ألقاب الكاميرون الثلاثة تؤدي إلى الاحتفاظ الدائم بالكأس الثانية (2000).

2002 – تم تقديم الكأس الذهبية الحالية لكأس الأمم الأفريقية في مالي؛ وكانت الكاميرون أول من رفعها.

2006-2010.. فازت مصر بثلاثة ألقاب متتالية؛ حصلت على نسخة رسمية كاملة الحجم حسب القواعد الجديدة.

2010–حتى الآن – بقي الكأس الأصلي ملكًا لـ"الكاف"؛ يحصل الفائزون على نسخ وميداليات مع نقش الأسماء.