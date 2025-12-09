يستعد اللاعب دومينجيز لكتابة التاريخ مع منتخب موزمبيق في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وينافس المنتخب الموزمبيقي في المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا إلى جانب الكاميرون والجابون وكوت ديفوار.

بعد الحضري.. ثاني أكبر لاعب في أمم أفريقيا

أعلن منتخب موزمبيق عن قائمته المكونة من 25 لاعبًا لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا هذا الشهر في المغرب.

وضمت القائمة لاعبًا بلغ سن 42 عامًا الشهر الماضي، هو الجناح المخضرم دومينجيز الذي يلعب حاليًا لنادي أونياو دو سونجو في موزمبيق.

ومن المنتظر أن يصبح دومينجيز ثاني أكبر لاعب سنًا في تاريخ كأس أمم أفريقيا بعد الحارس المصري عصام الحضري.

وكان الحضري شارك في نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 ضد الكاميرون في سن 44 عامًا و21 يومًا عندما خسر منتخب مصر اللقب (2-1).

ويعود دومينجيز إلى قائمة منتخب موزمبيق بعد أن لعب 101 مباراة دولية، سجل خلالها 14 هدفًا.

ولعب دومينجيز في آخر مشاركتين لمنتخب موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2010 و2023 على الترتيب.