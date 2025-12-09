المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الثاني بعد الحضري.. لاعب موزمبيق يستعد لكتابة التاريخ في أمم أفريقيا 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:15 م 09/12/2025
موزمبيق

منتخب موزمبيق

يستعد اللاعب دومينجيز لكتابة التاريخ مع منتخب موزمبيق في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وينافس المنتخب الموزمبيقي في المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا إلى جانب الكاميرون والجابون وكوت ديفوار.

بعد الحضري.. ثاني أكبر لاعب في أمم أفريقيا

أعلن منتخب موزمبيق عن قائمته المكونة من 25 لاعبًا لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا هذا الشهر في المغرب.

وضمت القائمة لاعبًا بلغ سن 42 عامًا الشهر الماضي، هو الجناح المخضرم دومينجيز الذي يلعب حاليًا لنادي أونياو دو سونجو في موزمبيق.

ومن المنتظر أن يصبح دومينجيز ثاني أكبر لاعب سنًا في تاريخ كأس أمم أفريقيا بعد الحارس المصري عصام الحضري.

وكان الحضري شارك في نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 ضد الكاميرون في سن 44 عامًا و21 يومًا عندما خسر منتخب مصر اللقب (2-1).

ويعود دومينجيز إلى قائمة منتخب موزمبيق بعد أن لعب 101 مباراة دولية، سجل خلالها 14 هدفًا.

ولعب دومينجيز في آخر مشاركتين لمنتخب موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2010 و2023 على الترتيب.

عصام الحضري موزمبيق كأس أمم أفريقيا

